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Десять чудес Казанской иконы Божией матери: кому помогает и в чем просить защиты у святого лика

4:30:2211/3/2021,София Мальцева
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Казачьи воины, вступившие в ополчение, взяли копию чудотворной иконы Казанской Божией Матери.

Молитвы к иконе Казанской Божией Матери помогают исцелить разные недуги. Фото: Pixabay.com

Казанская икона Божией Матери занимает особое положение среди остальных Ее святых образов. Впервые этот святой образ появился в Казани в 1578 году. Это случилось при тяжелых обстоятельствах для местных жителей. Тогда половина города была уничтожена пожаром.

Обнаружение святыни

В городе жила девочка по имени Матрена, 9-летняя дочь стрельца. Именно к ней явилась в видении Пресвятая Богородица и сказала, чтобы она сообщила архиерею, где находится священный образ. Это было то место, где когда-то стоял сгоревший дом родителей Матрены. Там 8 (21) июля была найдена чудесная икона Божией Матери. Новость мгновенно распространилась по городу. Архиепископ и губернаторы пришли выразить свое почтение. После чего икону торжественно принесли в Свято-Николаевский Тульский храм.

Спасение от польских интервентов

Однажды Россию оккупировали поляки, которые взяли под стражу священника Гермогена, будущего патриарха всея Руси. Именно он отправил письмо в Новгород Минину и Пожарскому. В этом письме он попросил их мужественно отстаивать свою веру и помогать тем людям, которые в ней нуждались. Новгородцы откликнулись на этот призыв. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский стал предводителем ополчения. Казачьи воины, вступившие в ополчение, взяли копию чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Это был момент, когда Матерь Божья взяла их под Свое покровительство.

Когда поляки были изгнаны, царь Михаил Федорович устроил два праздника в честь Казанской Божией Матери. Первый-8 июля (21 июля) – день, когда была найдена икона, а второй – 22 октября (4 ноября) - день, когда Московское государство очистило свою территорию от врага.

Помимо двух главных чудес, которые случились благодаря святому образу, были совершены также:

- исцеление слепого младенца;
- возвращение зрения монаху;
- исцеление страдающего от паралича;
- помогла женщине, у которой сильно болели ноги;
- благодаря молитве Богородице прихожанин избавился от аменции;
- также она помогла изгнать злого духа.

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