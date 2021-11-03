Как снизить тягу к алкоголю? Учёные нашли ответ, что реально может помочь

Согласно новому исследованию, физические упражнения значительно снижают тягу к алкоголю у студентов университетов. Исследователи набрали 60 участников мужского и женского пола в возрасте от 18 до 25 лет из Мидлендса Великобритании.
Группа приняла участие в короткой дискуссии, где участников попросили подумать и описать свои любимые напитки и привычки питья. Им также показали видео о приготовлении коктейлей, пишет Medical Xpress.
Затем они были разделены на три группы:
Упражнения.
Условие активного вмешательства включало участие в пятиминутной программе упражнений, состоящей из приседаний, альпинизма, отжиманий, прыжков, ударов с пятки и приседаний. Каждое упражнение выполнялось в течение 45 секунд в стандартной непрерывной схеме.
Отвлечение.
Условие отвлечения (активного контроля) включало сидение и раскрашивание в книжке с картинками в течение пяти минут.
Контроль.
Условие пассивного контроля заключалось в том, что в течение пяти минут молча сидел в лаборатории и ничего не делал в присутствии только научного сотрудника.
Вслед за группами все студенты заполнили серию анкет о питье, пристрастиях и своем настроении.
Анализ показал, что участники группы упражнений значительно снизили тягу к алкоголю по сравнению с участниками контрольной группы.
Исследователи также обнаружили, что у тех, кто занимается спортом, повышается позитивное настроение, а у спортсменов снижается тревожность и негативное настроение.
Группа окрашивания существенно не уменьшила тягу. Однако они сообщили об улучшении настроения и уменьшении беспокойства.
Участники также прошли онлайн-программу, которая предоставила информацию и просвещение по вопросам злоупотребления алкоголем.
Однако команда обнаружила, что это только ухудшило плохое настроение и тревогу и не изменило тягу к алкоголю.
Кандидат наук. Студентка Александра Гавор из Школы спорта, физических упражнений и медицинских наук Лафборо, которая возглавляла исследование, сказала: «Злоупотребление алкоголем связано с хроническими инвалидизирующими заболеваниями, такими как рак, болезни сердца, слабоумие и диабет, и требует высоких человеческих и экономических затрат.
«Это часто начинается у молодых людей, особенно у студентов, и мы обнаружили, что злоупотребление в этой группе с годами увеличилось. Тяга - один из важнейших факторов, способствующих возникновению и поддержанию злоупотребления алкоголем. Но наши эксперименты показали, что короткий цикл упражнений помогает снизить тягу к алкоголю и улучшает настроение у студентов. Эта база знаний поможет нам потенциально использовать упражнения в качестве терапевтического инструмента для снижения тяги к алкоголю, а также поможет лучше понять механизмы, которые могут лежать в основе опасного употребления алкоголя и аддиктивного поведения».
Полный текст статьи доступен в журнале Addictive Behaviors.