Казанская: как Богоматерь просит за человечество защиту у Иисуса Христа: что обязательно сделать 4 ноября каждому верующему. Текст главной молитвы

В 1579 году, во время правления царя Ивана Грозного, который завоевал татарский город Казань, часть города была уничтожена пожаром, после которого была обнаружена икона Божией Матери. Ее нашли благодаря 9-летней Матроне, дочери стрелка. Именно к ней явилась Божья Матерь и повелела ей объявить духовенству и городским властям, что на том месте, где сгорел дом ее отца, была зарыта в землю икона. Девочка рассказала об этом сне своей матери, а та описала его архиепископу и городским чиновникам, но они ей не поверили. Затем сама мать вместе с Матроной начали копать в указанном Пресвятой Богородицей месте, и молодая девушка нашла икону, завернутую в старую ткань.
Тогда святыню перенесли в ближайший храм, в котором она совершила много чудес. После чего на этом месте построили женский монастырь. В том же году точную копию иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному, а в 1811 году эта копия была передана в Казанский собор Санкт-Петербурга. Ее особенно почитали в этом месте. А генерал Кутузов молился перед ним, когда был назначен главнокомандующим в 1812 году. Еще одна копия Казанской иконы была отправлена князю Дмитрию Пожарскому, который стал главой Народно- освободительной армии в Смутное время. После освобождения Москвы от поляков 22 октября 1612 года эта икона осталась в Казанском соборе, построенном в ее честь на Красной площади в Москве.
Поклонение Святому образу связано не только с Ее заботой о судьбах верующих, но и с Ее покровительством Российской империи. Для многих русских верующих Казань ассоциируется с Казанской иконой Божией Матери. Христиане просят у святыни помощи в начинаниях, о защите от врагов, а также при серьезных заболеваниях.