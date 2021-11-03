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Может ли иглоукалывание лечить цитокиновый шторм? Исследование учёных

10:30:2911/2/2021,Кэтрин Карузо, Гарвардская медицинская школа
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Особый интерес вызвало лечение цитокинового шторма, который часто вызывает тяжелое системное воспаление и может быть вызвано многими причинами, включая коронавирус.

Стимуляция активировала ось блуждающего нерва. Фото: Pixabay

Иглоукалывание - это традиционная китайская техника, которая использовалась на протяжении тысячелетий для лечения хронической боли и других проблем со здоровьем, связанных с воспалением, но научная основа этой техники остается малоизученной.

Теперь группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы выяснила лежащую в основе нейроанатомию акупунктуры, которая активирует определенный сигнальный путь.

В исследовании, проведенном на мышах и опубликованном 13 октября в журнале Nature, команда определила подмножество нейронов, которые должны присутствовать для акупунктуры, чтобы вызвать противовоспалительный ответ через этот сигнальный путь, пишет Medical Xpress.

Ученые определили, что эти нейроны встречаются только в определенной области области задних конечностей, что объясняет, почему иглоукалывание на задних конечностях работает, а иглоукалывание в брюшной полости - нет.

«Это исследование затрагивает один из самых фундаментальных вопросов в области акупунктуры: какова нейроанатомическая основа избирательности области тела или акупунктурной точки?» сказал ведущий исследователь Циуфу Ма, профессор нейробиологии HMS в Институте рака Дана-Фарбер.

Одной из областей, представляющих особый интерес для исследовательской группы, является так называемый цитокиновый шторм - быстрое высвобождение большого количества цитокинов, которое часто вызывает тяжелое системное воспаление и может быть вызвано многими причинами, включая COVID-19, лечение рака или сепсис.

«Этот обильный иммунный ответ является серьезной медицинской проблемой с очень высоким уровнем смертности от 15 до 30 процентов», - сказал Ма. Тем не менее, лекарства для лечения цитокинового шторма отсутствуют.

Адаптация древней техники для лечения аберрантного воспаления.

В последние десятилетия акупунктура все чаще используется в западной медицине в качестве потенциального средства лечения воспаления.

В этом методе акупунктурные точки на поверхности тела механически стимулируются, вызывая нервные сигналы, влияющие на функции других частей тела, включая органы.

В исследовании 2014 года исследователи сообщили, что электроакупунктура, современная версия традиционной иглоукалывания, использующая электрическую стимуляцию, может уменьшить цитокиновый шторм у мышей за счет активации оси блуждающего нерва - надпочечника - пути, по которому блуждающий нерв сигнализирует надпочечникам о выделении дофамина.

В исследовании, опубликованном в 2020 году, Ма и его команда обнаружили, что этот эффект электроакупунктуры зависит от региона: он был эффективен при введении в область задних конечностей, но не оказывал эффекта при введении в область живота. Команда предположила, что могут быть сенсорные нейроны, уникальные для области задних конечностей, ответственные за эту разницу в ответах.

В своем новом исследовании ученые провели серию экспериментов на мышах, чтобы проверить эту гипотезу. Во-первых, они идентифицировали небольшое подмножество сенсорных нейронов, отмеченных экспрессией рецептора PROKR2Cre. Они определили, что этих нейронов было в три-четыре раза больше в тканях глубокой фасции задней конечности, чем в фасции живота.

Затем команда создала мышей, у которых отсутствовали эти сенсорные нейроны. Они обнаружили, что электроакупунктура на задних конечностях не активировала ось блуждающий нерв - надпочечники у этих мышей. В другом эксперименте команда использовала световую стимуляцию, чтобы напрямую воздействовать на эти сенсорные нейроны в глубокой фасции задней конечности.

Эта стимуляция активировала ось блуждающего нерва и надпочечников аналогично электроакупунктуре. «По сути, активация этих нейронов необходима и достаточна для активации этой оси блуждающий нерв - надпочечники», - сказал Ма.

В последнем эксперименте ученые исследовали распределение нейронов в задних конечностях. Они обнаружили, что в передних мышцах задней конечности значительно больше нейронов, чем в задних мышцах, что приводит к более сильной реакции на электроакупунктуру в передней области.

«Основываясь на этом распределении нервных волокон, мы можем почти точно предсказать, где электрическая стимуляция будет эффективной, а где нет», - объяснил Ма.

Вместе эти результаты обеспечивают «первое конкретное нейроанатомическое объяснение избирательности и специфичности акупунктурной точки», - добавил Ма. «Они говорят нам параметры акупунктуры, а именно, куда идти, как глубоко и насколько сильной должна быть интенсивность».

Он отметил, что хотя исследование проводилось на мышах , основная организация нейронов , вероятно, эволюционно сохраняется у млекопитающих, включая человека.

Однако следующим важным шагом станет клиническое испытание электроакупунктуры на людях с воспалением, вызванным реальными инфекциями, такими как COVID-19. Ма также заинтересован в изучении других сигнальных путей, которые можно стимулировать иглоукалыванием для лечения состояний, вызывающих чрезмерное воспаление.

«У нас много тяжелых хронических заболеваний, которые все еще нуждаются в более эффективном лечении», - сказал он, например, воспалительный синдром кишечника и артрит. Он добавил, что еще одна область, требующая внимания, - это чрезмерные иммунные реакции, которые могут быть побочным эффектом иммунотерапии рака.

Ма надеется, что его исследование в конечном итоге продвинет научное понимание акупунктуры и предоставит практическую информацию, которая может быть использована для улучшения и усовершенствования техники.

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иглоукалываниецитокиновый штормакупунктура
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