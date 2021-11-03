Год со дня смерти Шона Коннери: семья трогательно отдала дань уважения

Внучка Шона Коннери вспомнила актера Джеймса Бонда в первую годовщину его смерти, поделившись в своем аккаунте в Instagram некоторыми милыми невидимыми семейными снимками.
Прошел целый год с тех пор, как мир потерял легенду Голливуда сэра Шона Коннери, который умер 31 октября 2020 года. В память о Джеймсе Бонде его 25-летняя внучка Саския Коннери отправилась в Instagram, чтобы поделиться коллекцией невиданных личных вещей. фотографии к первой годовщине его смерти, пишет EXPRESS.
Она опубликовала серию любящих фотографий себя со своим дедушкой на протяжении многих лет и рассказала своим 20 900 подписчикам, как она скучает по своему «лучшему другу» каждый день.
Просматривая семейный фотоальбом, Саския также поделилась сладкой подписью в своих историях в Instagram, написав: «Один год без моего лучшего друга. Люблю тебя вечно и скучаю по тебе каждый день».
На одном из изображений можно увидеть Саскию, сидящую на коленях сэра Шона, целуя его в щеку, а он нежно ей улыбается.
Она разместила это рядом с зеркальным отображением пары, делающей то же самое десятилетия назад в 2000 году, когда Саскии было бы четыре года.
Шотландский актер был признан страдающим «дыхательной недостаточностью», когда он умер во сне в возрасте 90 лет в прошлом году, как указано в его свидетельстве о смерти.
Он был наиболее известен тем, что стал первым актером, изобразившим агент 007 на экране, роль, которую он исполнил между 1962 и 1983 годами.
После известия о его смерти мир погрузился в траур, и многие из его коллег-актеров отдали дань уважения.
Выступая в своем заявлении в то время, последняя звезда, сыгравшая Бонда, Дэниел Крейг , охарактеризовал Шона как одного из «настоящих великих деятелей» индустрии.
«С такой грустью я услышал о кончине одного из настоящих великих деятелей кино», - сказал он.
«Сэра Шона Коннери будут помнить как Бонда и многих других. Он определил эпоху и стиль».
Он продолжал признавать его влияние на поклонников Джеймса Бонда и по сей день.
Дэниел, который только что появился в своем последнем фильме франшизы, добавил: «Остроумие и очарование, которые он изобразил на экране, можно было измерить мегаваттами; он помог создать современный блокбастер.
«Он будет продолжать оказывать одинаковое влияние на актеров и режиссеров еще долгие годы. Я думаю о его семье и близких.
«Где бы он ни был, я надеюсь, что там есть поле для гольфа», - мрачно заключил он.
Другой бывший актер Бонда Пирс Броснан также с любовью воздал дань уважения своему предшественнику, написав в Instagram после новостей: «Сэр Шон Коннери, вы были моим величайшим Джеймсом Бондом в детстве и как человек, который стал самим Джеймсом Бондом.
«Вы отбрасываете длинную тень кинематографического великолепия, которое будет жить вечно. Вы проложили путь для всех нас, кто последовал за вами по вашим знаковым шагам.
«Каждый, в свою очередь, смотрел на вас с благоговением и восхищением, пока мы продвигались вперед со своими собственными интерпретациями роли.
«Вы были сильны во всех отношениях, как актер и как мужчина, и останетесь им до скончания веков».
В заключение он сказал: «Мир любил тебя, и тебя будет не хватать. Дай бог здоровья, покойся сейчас, покойся с миром».