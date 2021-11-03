Почему около кроватки младенца обязательно должна висеть Казанская икона Божие Матери. Молитвы лику о здоровье и счастье ребенка

С Казанской иконой Божией Матери связано очень много событий, которые она совершила. Она помогала людям обрести силу духа при сопротивлении польским оккупантам, помогала исцелить болезни, вернуть веру, защищала от нечисти.
Ее очень любят и почитают в России. Однажды она исцелила маленького ребенка. В церковь вошла печальная женщина. У нее был маленький ребенок, который был слеп и абсолютно ничего не видел. Она держала его на руках и молилась перед чудотворным образом Казанской Божией Матери. Она просила, чтобы ее ребенок увидел свет.
Внезапно ребенок начал прикасаться руками к лицу матери. Все люди, которые там были, видели это. Затем архиепископ попросил принести ребенку яблоко. Когда ребенок попытался поймать его, они поняли, что теперь он может видеть, и поэтому все они начали восхвалять Господа и Божью Матерь.
С тех пор появилась традиция оставлять около кроватки ребенка икону Божией Матери.
Если вы интересовались, о чем просят в молитвах икону Казанской Богоматери, то просить ее можно о следующем:
исцеление болезней глаз;
избавление от бытовых проблем;
сохранение брака;
забота своих маленьких детей.
Существует специальный акафист, который следует читать не только в большие праздники, но и каждый день. При этом читать молитвы нужно не только в храме, но и в своем доме. Однако на подобное чтение следует взять разрешение у батюшки. После этого читать ее следует ежедневно.