С Днем хранения тайны: таинственные поздравления и веселые картинки на праздник 3 ноября

Существует информация такая,
Которую должны беречь и защищать,
Такая информация значение имеет,
Нельзя ее из вида упускать!
И в этот день, такой секретный,
Желаю информацию свою беречь,
Запретное, пусть будет под запретом,
Нельзя, чтобы защита дала течь!
Есть информация секретная,
И всем ее не надо знать,
Но нужно всем сейчас, наверное,
Ее беречь и защищать,
Я в день защиты информации
Хочу напомнить, друг, тебе,
Есть антивирус в вариациях,
Его используй ты везде!
Для каждой корпорации,
Для юзера любого
Защита информации —
Два самых важных слова!
Пусть хакеры стараются Разведать безуспешно Всю вашу информацию, Крах терпят неизбежно!
Стихи: Поздравок
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