Всех поклонников больших бутербродов с Днем сэндвича: вкусные картинки и ароматные поздравки в праздник 3 ноября

Что такое бутерброд?
Это — НА,
И это — ПОД.
Что кладётся сверху — НА?
Масло, рыба, ветчина,
Огурец, икра и сыр,
И кусочек колбасы…
Хлеб кладётся снизу, ПОД —
и выходит буртерброд!
Андрей Усачёв
*****
Сделала я бутерброд,
А теперь вот маюсь:
Он никак не лезет в рот,
Как я ни стараюсь.
Аппетитный он такой,
С сыром ароматным,
Бужениной, колбасой,
Кетчупом томатным.
Я не знаю, как мне быть:
Завтрак вроде скромный,
Но его не укусить…
Бутерброд огромный.
Любимов Ю.
*****
Ах, как люблю я бутерброд,
Брать с собой в кино, в поход,
Как приятно на прогулку,
Взять с собой с начинкой булку!
С колбасой, с салатом, с сыром
С майонезом, с рыбьем жиром,
С маслом, можно с мармеладом,
Фиг с ним, даже с шоколадом!
Его есть можно, как угодно!
Правил нет, вкушай свободно!
Хлебом вниз, наоборот,
Ах, как прекрасен бутерброд!
lady Х
*****
Красивый, вкусный бутерброд
На завтрак, перед школой,
Нам мама утром подаёт
Чтоб был весь день весёлый.
Кондратьев С.
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