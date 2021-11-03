Светлая молитва незамужней девушки Казанской иконе Богоматери об обретении любимого суженого

Наши предки, русский народ, всегда любили Божию Матерь. Ее особо почитали и относились с глубокой верой. К ней они всегда обращались с горячей молитвой при скорбях или бедствия. Хотя целые страны считают Пресвятую Богородицу своей Покровительницей. На нашей родине имя Божией Матери всегда было окружено почитанием больше, чем в любом другом месте. В народе с каждым образом связывают разные традиции, с помощью которых решали свои личные вопросы.
Особое внимание уделяли иконе Богородицы Казанской. Святитель Гермоген был автором легенды “О чудесном обретении иконы Казанской Божией Матери и ее чудесах”. В 1595 году в женском монастыре, который был основан на том месте, где была найдена икона, Гермоген освятил собор.
Пресвятую Деву Марию, с древних времен, считают покровительницей женщин. К ней обращаются беременные или многодетные женщины. И она им всегда помогает. Кроме того, Казанской иконой Богоматери благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детях. Перед ней молятся о семейном счастье, здоровье детей и супруга, достатка в доме и покое в семье, а также просят о рождении ребенка.
Казанская является престольным праздником, устраиваются настоящие гуляния, которые могут длиться два или три дня. В этот день также приветствуется бракосочетания ведь, согласно верованиям, заключенные в день Казанской Божьей Матери браки будут счастливыми и крепкими.