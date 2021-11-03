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Какой сегодня церковный праздник 3 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4711/2/2021
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По этому дню определяли будущий урожай зерновых.

Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 3 ноября 2021 года

Преподобного Илариона Великого
Преподобного Илариона, схимника Печерского
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского
Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

Народные праздники и приметы

Иларионов день
По народному календарю сегодня отмечают Иларионов день.

С этого дня начинала сыпать пороша. Крестьяне старались воздержаться от поездки на телеге, поскольку дорога становилась грязной и труднопроходимой.

По этому дню определяли будущий урожай зерновых. Если снег ложился на мерзлую, а не на сырую землю, то ждали богатого урожая зерновых в следующем году.

В народе верили, что рожденного 3 ноября человека ждет счастливая жизнь.

Приметы

Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.
Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает.
Если в этот день снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.
Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба.
День выдался ясным – скоро наступят холода.

Источник: my-calend.ru

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