Какой сегодня церковный праздник 3 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Преподобного Илариона Великого
Православные праздники 3 ноября 2021 года
Преподобного Илариона, схимника Печерского
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского
Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского
Народные праздники и приметыИларионов день
По народному календарю сегодня отмечают Иларионов день.
С этого дня начинала сыпать пороша. Крестьяне старались воздержаться от поездки на телеге, поскольку дорога становилась грязной и труднопроходимой.
По этому дню определяли будущий урожай зерновых. Если снег ложился на мерзлую, а не на сырую землю, то ждали богатого урожая зерновых в следующем году.
В народе верили, что рожденного 3 ноября человека ждет счастливая жизнь.
ПриметыПодул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.
Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает.
Если в этот день снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.
Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба.
День выдался ясным – скоро наступят холода.
Источник: my-calend.ru