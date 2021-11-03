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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 ноября 2021 в России и мире

12:20:3111/3/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 3 ноября 2021 года.

3 ноября - Всемирный день косплея. Фото: Pixabay.com

• День хранения тайны
• Всемирный день медузы (World Jellyfish Day)
• Всемирный день косплея (World Cosplay Day)
• День памяти преподобного Илариона Великого
• День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)
• День клише (Cliche Day)
• Праздник культа
• День сэндвича (National Sandwich Day) - США
• День домохозяйки и домохозяина (National Homemaker Day) - США
• День здорового питания (National Eating Healthy Day, Eat Smart Day) - США
• Женский день - Восточный Тимор
• День культуры (Bunka-no Hi) - Япония
• День «Дайте сегодня кому-нибудь доллар» (Give Someone a Dollar Today Day) - США
• День инженерных войск - Украина
• День ракетных войск и артиллерии - Украина
• День флага (UAE Flag Day) - ОАЭ
• День независимости (Panamanian Independence Day) - Панама
• День независимости (Dominica`s Independence Day) - Доминика
• День победы (Victory Day) - Мальдивы
• «Шаткая среда» (Wobbly Wednesday) - США
• День независимости (Micronesia`s Independence Day) - Микронезия
• День независимости Куэнки (Independence of Cuenca) - Эквадор
• Праздник эфиопских общин «Сигд» (Sigd) - Израиль
• Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея, Якова
• Илларионов день (Первая пороша - не путь)

Важные события
• 3 ноября 1907 года во Франции первый в мире вертолёт совершил свой полет
• 3 ноября 1928 года Турция перешла с арабского на латинский алфавит

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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