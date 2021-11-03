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Спецвыпуск «Авиация против полигона ТКО: разрешение на стройку свалки около кладбища отозвали» вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3 ноября 2021

1:00:1311/3/2021
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

3 ноября 2021 вышла газета «Курьер.Среда.Бердск«. Фото «Курьер.Среда»

3 ноября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года
  2. Остановим заражение COVID-19: восемь дней сделаны «каникулами»
  3. Локдаун -2021: какие ограничения ждут бердчан?
  4. Сторож караулит экскаватор от поджога: сносят дамбу на острове Огуречный
  5. Открыли для проезда отремонтированную за 150 млн рублей Черемушную
  6. Пострадавший в жестком ДТП на «Дюнах» водитель оказался виновным
  7. Кому дадут медотвод от прививок против коронавируса?
  8. 250 млн рублей задолжали КБУ потребители
  9. Дали денег на строительство новой котельной с теплосетями Бердску
  10. Построят в 2023-м: открытие вокзала перенесли
  11. 7 лет ждут ремонта прогнившей крыши жители комнат в общежитии
  12. Почта в Микрорайоне возвращается на прежнее место
  13. За 21 млн рублей повысить народное доверие намерена власть
  14. Назначен новый директор Центра занятости населения из Минтруда
  15. Бизнес получит поддержку из-за нерабочих дней
  16. Беспартийные народные избранники объединились для борьбы с мусорной свалкой
  17. Активная рубка леса – необходимость?
  18. На 33 млн рублей купит квартиры для сирот власть
  19. На месте дома №23 по ул. Ленина точечно построят высотку
  20. Инструкция: как, где и кто может получить QR-коды
  21. Можно ли получить выплату в 10 000 рублей от Минздрава?
  22. В ужасе пациентки роддома: сантехника разрушена, в душе нет двери, на ужин - кашка
  23. Составлен график работы больницы до 7 ноября
  24. К 80-летнему ветерану труда с давлением не едет врач
  25. Реалии ковидного госпиталя: в супе - мясная крошка, в туалете - темнота
  26. Чего боятся в «красной зоне» в разгар четвертой волны пандемии
  27. Обязательная вакцинация: кто должен поставить прививку от COVID-19
  28. Как получить справку о неконтакте с заболевшими?
  29. Снят запрет на одновременную прививку от ковида и гриппа
  30. Что такое диспансеризация и как ее пройти?
  31. Какие средства помогают пережить магнитные бури метеозависимым
  32. Перепись населения-2021: вопросы - национальность, квадратура жилья, источники дохода
  33. Как будут выплачивать пенсию в ноябрьские праздники?
  34. Бросить курить или начать высыпаться: как сохранить здоровье?
  35. Сразу двоих бердчан наградили званием «Почетный гражданин»

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 24 ноября 2021 года.

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