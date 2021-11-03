Спецвыпуск «Авиация против полигона ТКО: разрешение на стройку свалки около кладбища отозвали» вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3 ноября 2021

3 ноября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года
- Остановим заражение COVID-19: восемь дней сделаны «каникулами»
- Локдаун -2021: какие ограничения ждут бердчан?
- Сторож караулит экскаватор от поджога: сносят дамбу на острове Огуречный
- Открыли для проезда отремонтированную за 150 млн рублей Черемушную
- Пострадавший в жестком ДТП на «Дюнах» водитель оказался виновным
- Кому дадут медотвод от прививок против коронавируса?
- 250 млн рублей задолжали КБУ потребители
- Дали денег на строительство новой котельной с теплосетями Бердску
- Построят в 2023-м: открытие вокзала перенесли
- 7 лет ждут ремонта прогнившей крыши жители комнат в общежитии
- Почта в Микрорайоне возвращается на прежнее место
- За 21 млн рублей повысить народное доверие намерена власть
- Назначен новый директор Центра занятости населения из Минтруда
- Бизнес получит поддержку из-за нерабочих дней
- Беспартийные народные избранники объединились для борьбы с мусорной свалкой
- Активная рубка леса – необходимость?
- На 33 млн рублей купит квартиры для сирот власть
- На месте дома №23 по ул. Ленина точечно построят высотку
- Инструкция: как, где и кто может получить QR-коды
- Можно ли получить выплату в 10 000 рублей от Минздрава?
- В ужасе пациентки роддома: сантехника разрушена, в душе нет двери, на ужин - кашка
- Составлен график работы больницы до 7 ноября
- К 80-летнему ветерану труда с давлением не едет врач
- Реалии ковидного госпиталя: в супе - мясная крошка, в туалете - темнота
- Чего боятся в «красной зоне» в разгар четвертой волны пандемии
- Обязательная вакцинация: кто должен поставить прививку от COVID-19
- Как получить справку о неконтакте с заболевшими?
- Снят запрет на одновременную прививку от ковида и гриппа
- Что такое диспансеризация и как ее пройти?
- Какие средства помогают пережить магнитные бури метеозависимым
- Перепись населения-2021: вопросы - национальность, квадратура жилья, источники дохода
- Как будут выплачивать пенсию в ноябрьские праздники?
- Бросить курить или начать высыпаться: как сохранить здоровье?
- Сразу двоих бердчан наградили званием «Почетный гражданин»
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 24 ноября 2021 года.