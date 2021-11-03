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Зеркальная дата 11.11.2021: как пять «единиц» влияют на судьбу человека. Что обязательно нужно сделать в день силы зеркальных чисел

8:15:5411/2/2021
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В ноябре нас ждет уникальная зеркальная дата, наполненная большим количеством магической энергии и приносящая много удачи особо упорным людям.

Нумерологи считают, что зеркальные даты обладают особой магической энергетикой. Фото: Pixabay.com
Нумерологи считают, что зеркальные даты обладают особой магической энергетикой. Фото: Pixabay.com

Красивые зеркальные даты всегда привлекали к себе внимание. Чаще всего их стараются выбирать для особо памятных событий, таких как свадьба, покупка дорогостоящей недвижимости, машины и так далее. Люди верят, что сила зеркальных дат принесет им удачу и успех.

В предстоящем месяце самой красивой и уникальной датой является 11 ноября 2021 года. В этом числе преобладают пять «единиц», которые, по словам нумерологов, считается высокодуховным. Что это значит? Пятерка единиц помогает особо трудолюбивым и упорным людям находить что-то важное для них. Кто-то находит счастье и давно ожидаемую любовь, кто-то — новое хобби или призвание, а кто-то — аккуратно свернутую бумажную купюру на дороге. В данном случае все будет зависеть от ваших желаний и приоритетов, от стремлений развиваться или наоборот сохранить стабильность в каких-то делах.

Кроме того, по заявлениям нумерологов, единица способствует активизации мозговой деятельности и, как следствие, повышению желания учиться и узнавать что-то новое. С большой вероятностью все произошедшее 11 ноября отложится в вашей памяти на долгие годы.
Эзотерики и экстрасенсы также подчеркивают, что день «пяти единиц» пропитан особой магической энергией. В это время вам могут быть посланы множество судьбоносных знаков, к которым необходимо присмотреться и в следствие обдумать свои поступки.

Что обязательно нужно сделать 11 ноября 2021 года?

Специалисты утверждают, что в этот день необходимо выполнять все некогда данные обещания. Благодаря благословению пяти единиц даже, казалось бы, самые невыгодные сделки обернутся для вас успехом или прибылью.
От шумных вечеринок и посиделок сегодня лучше отказаться. Посвятите время себе, семье, прогуляйтесь на свежем воздухе, выпейте теплого чая и полюбуйтесь на красивые виды уходящей осени.
Прочтите в этот день хотя бы несколько страниц из давно отложенной книги или послушайте подкаст на интересную тему. Сегодняшний день наиболее благоприятен для духовного развития. Физическое развитие тоже не будет лишним — попробуйте заняться йогой для начинающих по видеоурокам или выполните легкую разминку — ваше тело скажет за это спасибо.

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ноябрьзеркальные датыправила и традиции
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