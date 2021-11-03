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Квасим капусту на Новолуние 5 ноября 2021 года — это очень удачный день. Благоприятные дни в ноябре для квашения капусты по лунному календарю

9:15:5511/2/2021
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Успех квашения капусты напрямую зависит от фазы Луны, поэтому при выборе даты закваски стоит обратиться за помощью к лунному календарю.

Раньше крестьяне солили капусту в больших деревянных бочках. Фото: Pixabay.com
Раньше крестьяне солили капусту в больших деревянных бочках. Фото: Pixabay.com

Квашеная капуста — одна из знаменитых закусок, часто встречающихся на каждом втором российском столе. Помимо своего вкуса она особо богата витаминами, которых очень сильно не хватает человеку в холодные зимние дни. Традиционно квашеная капуста готовится с помощью ферментации. Что это значит? Бактерии, которые находятся на капусте, попадают из воздуха, начинают размножаться и поедают углеводные соединения. Именно поэтому квашеная капуста обладает кислым вкусом. Благодаря ферментации срок хранения капусты значительно увеличивается, а сама она насыщается полезными органическими кислотами и иными полезными для пищеварения веществами.

Часто квашеную капусту используют, как самостоятельную закуску к разным блюдам. Однако существует множество рецептов, где ее можно жарить, тушить, добавлять в супы и салаты, в выпечку и мясные блюда. Самыми популярными блюдами с квашенной капустой в России являются щи, солянка и капустный пирог.

Когда квасить капусту в ноябре 2021 по лунному календарю?

Согласно данным лунного календаря, закваску капусты необходимо начинать в Новолуние и в период роста Луны. Это значит, что самыми благоприятными днями для приготовления капусты на зиму будут являться следующие даты: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 26 ноября. Если квасить капусту в эти дни, то она будет особенно хрустящей и вкусной, сохранит в себе много полезных веществ и витаминов.
Однако, если вы планировали квасить капусту 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28 ноября, то лучше откажитесь от этой затеи, иначе вы рискуете испортить зимнюю заготовку, из-за чего она приобретет крайне неприятный привкус и станет мягкой и слизкой.

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лунный календарьквашеная капустасоветы домохозяйкам
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