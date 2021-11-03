В Новосибирске педофил изнасиловал шестиклассницу

В Новосибирске мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Все произошло в Дзержинском районе города. Органы правопорядка сообщают, что злоумышленник и его жертва являлись сожителями.
– Мужчине 30 лет. Он ранее судим за кражу. В день совершения преступления они находились в квартире вдвоем, – пишет Telegram-канал Инцидент Новосибирск.
Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ – изнасилование.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Томске нашли обгоревшее тело бывшего судьи. Мужчина был обнаружен на одном из кладбищ, а рядом с ним лежала судейская мантия.