Ванга предсказала коронавирус в 21 веке: и назвала срок окончания пандемии – с «первым петухом». Что это может обозначать?

Под простым и звучным именем «Ванга» люди помнят провидицу Вангелию Гуштерову, проживавшую свой век в Болгарии. Её мистические способности привлекали людей. Ванга исцеляла их от недугов, помогала советом, предрекала судьбу. С возрастом провидица стала настолько известной, что власти оформили её на зарплату, как госслужащую.
Многие предсказания, которые близкие Ванги успели записать с её слов, сбылись. Среди них авария в Чернобыле, теракт на Башнях-близнецах и украинский политический кризис. Говорила провидица в основном метафорами, понятными только после их воплощения в жизнь. Проверим, какие из предсказаний Ванги относились напрямую к пандемии коронавируса.
Болезнь от жёлтыхВ конце 2019 года переводчик Ванги Стоян Петров появился в телеэфире программы «На самом деле». Он предупредил, что новый 2020 год принесёт человечеству смертоносный недуг. Его истоки, по словам провидицы, известны учёным давно. И действительно – новое заболевание относится к семейству коронавирусов, которые годами вызывали респираторный синдром у людей и животных.
Начало пандемии весной подтвердило предсказания. Родственник Ванги Сергей Косторной выступил на передаче «Пусть говорят». Он вспомнил слова провидицы о том, что «над человечеством нависнет корона». А начнётся всё с «зеркального» 2020 года.
Ещё один переводчик Ванги Тодор Тодоров что болезнь, уносящая миллионы жизней, придёт со стороны «жёлтых людей». Фраза напоминает, что первые случаи были обнаружены в китайской провинции. Предсказания о коронавирусе были озвучены Вангой в 1995 году.
По крику петухаПровидица говорила о тяжёлой борьбе. На добычу по-настоящему эффективного лекарства понадобится не меньше 2-х лет. А закончит пандемию кричащий петух. И это – самая неясная часть предсказания.
Сначала толкователи возложили надежды на конец пандемии в 2021 году. Древнеславянский гороскоп считает его годом Кричащего Петуха. Причём начало не совпадает с современным календарём, выпадая на весеннее равноденствие 21 марта. Благодаря появлению новых штаммов, коронавирус продолжает распространяться. Однако время до марта 2022 года ещё есть.
Ещё одна версия вспоминает о восточном гороскопе. Следующий год под покровительством Петуха – это 2029. За это время коронавирус может выкосить немало жизней.
Более вероятно – крик петуха в словах Ванги имел метафорическое значение. Этим звуком заканчивается долгая ночь. Быть может, провидица имела в виду тёмную ночь души, охватившую человечество. На это намекает её совет: «Оставьте страх и вернитесь к миру и согласию! Только помогая друг другу, не ожидая выгоды, и молясь Господу, можно будет выжить и победить недуг».