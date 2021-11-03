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Украинский генерал заявил, что Россию ждет «кровавая баня»

2:52:0811/3/2021
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Мужчина заявил, что ситуация на границе несет определенную опасность.

Украина и Россия. Фото: Pixabay.com

Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что если начнутся боевые действия между Россией и Украиной, РФ ожидает «кровавая баня».

– Конечно, Россия готовится к войне, но если Путин нападет на нашу страну, то его ждет «кровавая баня» на нашей территории. Мы не станем ограничиваться захватом территорий, – сказал Романенко.

Генерал-лейтенант также считает, что число российских солдат на границах с Украиной увеличивается из-за того, что стратегия Путина не осуществляется.

– Нет никакого продвижения в сторону воссоздания «русского мира». Еще и санкции в сторону Медведчука случились, – сказал генерал.

Романенко также заявил, что ситуация на границе между Россией и Украиной не является безопасной. В случае необходимости Украине придется объявлять военное положение в стране.

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