Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорогого мужчину 6 ноября

Международный день мужчин отмечается ежегодно в ноябре во многих странах мира, хотя уступает по популярность Женскому дню. О том, как появился праздник, его традиции, как поздравить дорогих и близких - в нашем материале.
Международный мужской день отмечается ежегодно с целью повышения осведомленности о здоровье мужчин и содействия гендерному равенству. Каждый год в ноябре по всему миру принято отдавать дань уважения и почтения мужчинам, которые вносят позитивные изменения в общество, повышая осведомленность о проблемах, связанных с гендером, потому что мужской пол также сталкивается с неравенством по поводу полового признака. Мужчины, как и женщины стали жертвами патриархата, определенных социальных норм (например, что мужчинам стыдно проявлять эмоции. Из-за этого у них зачастую развиваются проблемы с психическим здоровьем, которые могут приводить к страшным последствиям, в том числе, суициду.
Значение Международного мужского дняЦель праздника - продвижение положительных мужских образцов для подражания, помимо знаменитостей. Кроме этого, важно повысить осведомленность о психическом здоровье мужчин и о том, почему оно необходимо для всех аспектов жизни, включая социальные, эмоциональные, физические и духовные. В этот день также подчеркивается дискриминация мужчин с целью улучшения гендерных отношений и равенства полов, потому что зачастую в этом контексте говорят только о женщинах.
История, традиции празднования и идеи подарковВ России этот праздник появился благодаря Михаилу Горбачеву, который хотел поспособствовать мужскому здоровью на фоне сухого закона, когда всем пришлось отказаться от спиртного.
Сейчас Всемирный день мужчин - это социально важное событие, потому в этот день проходят разнообразные мероприятия, которые призваны повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины, а также форумы, ярмарки, концерты и т.д.
Из-за того, что праздник сконцентрирован на мужском здоровье, лучшими подарками будут те, которые там или иначе его касаются. Например, можно презентовать абонемент в фитнес зал, поездку в оздоровительный санаторий, сеанс массажа или спа-процедур, гаджеты, которые следят за здоровьем - умные часы и т.д. Кроме этого, любому близкому мужчине будет приятно ваше внимание, поэтому можно приготовить праздничный необычный ужин, устроить вечер в кругу семьи, подарить что-то, сделанное своими руками. Например, альбом с фотографиями, посуду, слепленную самостоятельно.