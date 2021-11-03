Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорогого мужчину 6 ноября

2:55:1211/3/2021,Мария Родченкова
0

Цель праздника - продвижение положительных мужских образцов для подражания, помимо знаменитостей.

Сейчас Всемирный день мужчин - это социально важное событие, потому в этот день проходят разнообразные мероприятия, которые призваны повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины. Фото: Pixabay

Международный день мужчин отмечается ежегодно в ноябре во многих странах мира, хотя уступает по популярность Женскому дню. О том, как появился праздник, его традиции, как поздравить дорогих и близких - в нашем материале.

Международный мужской день отмечается ежегодно с целью повышения осведомленности о здоровье мужчин и содействия гендерному равенству. Каждый год в ноябре по всему миру принято отдавать дань уважения и почтения мужчинам, которые вносят позитивные изменения в общество, повышая осведомленность о проблемах, связанных с гендером, потому что мужской пол также сталкивается с неравенством по поводу полового признака. Мужчины, как и женщины стали жертвами патриархата, определенных социальных норм (например, что мужчинам стыдно проявлять эмоции. Из-за этого у них зачастую развиваются проблемы с психическим здоровьем, которые могут приводить к страшным последствиям, в том числе, суициду.

Значение Международного мужского дня

Цель праздника - продвижение положительных мужских образцов для подражания, помимо знаменитостей. Кроме этого, важно повысить осведомленность о психическом здоровье мужчин и о том, почему оно необходимо для всех аспектов жизни, включая социальные, эмоциональные, физические и духовные. В этот день также подчеркивается дискриминация мужчин с целью улучшения гендерных отношений и равенства полов, потому что зачастую в этом контексте говорят только о женщинах.

История, традиции празднования и идеи подарков

В России этот праздник появился благодаря Михаилу Горбачеву, который хотел поспособствовать мужскому здоровью на фоне сухого закона, когда всем пришлось отказаться от спиртного.

Сейчас Всемирный день мужчин - это социально важное событие, потому в этот день проходят разнообразные мероприятия, которые призваны повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины, а также форумы, ярмарки, концерты и т.д.

Из-за того, что праздник сконцентрирован на мужском здоровье, лучшими подарками будут те, которые там или иначе его касаются. Например, можно презентовать абонемент в фитнес зал, поездку в оздоровительный санаторий, сеанс массажа или спа-процедур, гаджеты, которые следят за здоровьем - умные часы и т.д. Кроме этого, любому близкому мужчине будет приятно ваше внимание, поэтому можно приготовить праздничный необычный ужин, устроить вечер в кругу семьи, подарить что-то, сделанное своими руками. Например, альбом с фотографиями, посуду, слепленную самостоятельно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпраздникидень мужчин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете День мужчин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 4 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Казанской иконы Божией Матери?
3:00:39 11/3/2021
Можно ли 4 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Казанской иконы Божией Матери?
Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорого мужчину 6 ноября
2:55:12 11/3/2021
Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорого мужчину 6 ноября
Украинский генерал заявил, что Россию ждет «кровавая баня»
2:52:08 11/3/2021
Украинский генерал заявил, что Россию ждет «кровавая баня»
Симптомы коронавируса у детей: правда ли, что дети реже болеют ковидом, новое исследование дало точный ответ
2:45:37 11/3/2021
Симптомы коронавируса у детей: правда ли, что дети реже болеют ковидом, новое исследование дало точный ответ
Бердск«Голову не проломили»: В Бердске мать ученика школы №3 назвала драку двух семиклассников «потасовкой»
2:38:40 11/3/2021
«Голову не проломили»: В Бердске мать ученика школы №3 назвала драку двух семиклассников «потасовкой»
Категорические запреты на 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери: и очень важные дела для верующих
2:30:00 11/3/2021
Категорические запреты на 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери: и очень важные дела для верующих
Правительство России утвердило новые правила о секретности и гостайне
2:28:27 11/3/2021
Правительство России утвердило новые правила о секретности и гостайне
Почему у здоровых молодых людей развивается тяжелая форма коронавируса: ученые обнаружили пять генов, которые отвечают за этот процесс
2:25:13 11/3/2021
Почему у здоровых молодых людей развивается тяжелая форма коронавируса: ученые обнаружили пять генов, которые отвечают за этот процесс
4 ноября – праздник чудотворной иконы Казанской Божией Матери: история святого лика и какие чудеса сотворила и творит Казанская Богоматерь
2:00:19 11/3/2021
4 ноября – праздник чудотворной иконы Казанской Божией Матери: история святого лика и какие чудеса сотворила и творит Казанская Богоматерь
Всех поклонников больших бутербродов с Днем сэндвича: вкусные картинки и ароматные поздравки в праздник 3 ноября
1:45:23 11/3/2021
Всех поклонников больших бутербродов с Днем сэндвича: вкусные картинки и ароматные поздравки в праздник 3 ноября