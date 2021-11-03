СК опубликовал кадры допроса репера Yung Trappa, изнасиловавшего двух подруг

Следственный Комитет опубликовал кадры допроса скандально известного репера из Санкт-Петербурга Yung Trappa. Владислава Ширяева обвиняют в изнасиловании.
– Следственным отделом по городу Выборг задержан 26-летний молодой человек по подозрению в совершении изнасилования: статьи 131 и 132 УК РФ, –сообщается в СУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, Ширяев находился в частном доме в поселке Подборовье. В одной из комнат он развратил двух девушек. Сейчас сотрудники следственного органа намерены подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.