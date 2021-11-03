Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

СК опубликовал кадры допроса репера Yung Trappa, изнасиловавшего двух подруг

3:48:5211/3/2021
0

Исполнителя могут заключить под стражу.

Задержание репера. Фото: Следственный комитет

Следственный Комитет опубликовал кадры допроса скандально известного репера из Санкт-Петербурга Yung Trappa. Владислава Ширяева обвиняют в изнасиловании.

– Следственным отделом по городу Выборг задержан 26-летний молодой человек по подозрению в совершении изнасилования: статьи 131 и 132 УК РФ, –сообщается в СУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, Ширяев находился в частном доме в поселке Подборовье. В одной из комнат он развратил двух девушек. Сейчас сотрудники следственного органа намерены подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
видеозадержаниерэпердопроснасильственные действия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Виновен ли подозреваемый?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СК опубликовал кадры допроса репера Yung Trappa, изнасиловавшего двух подруг
3:48:52 11/3/2021
СК опубликовал кадры допроса репера Yung Trappa, изнасиловавшего двух подруг
БердскРоссияне получат по 12 792 рубля от власти России до 31 декабря 2021 года
3:30:41 11/3/2021
Россияне получат по 12 792 рубля от власти России до 31 декабря 2021 года
Сильнейшие чудотворные молитвы Казанской иконе Божией Матери: 4 ноября читать каждому верующему
3:30:30 11/3/2021
Сильнейшие чудотворные молитвы Казанской иконе Божией Матери: 4 ноября читать каждому верующему
Можно ли 4 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Казанской иконы Божией Матери?
3:00:39 11/3/2021
Можно ли 4 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Казанской иконы Божией Матери?
Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорогого мужчину 6 ноября
2:55:12 11/3/2021
Всемирный день мужчин-2021: история и традиции праздника. Как поздравить дорогого мужчину 6 ноября
Украинский генерал заявил, что Россию ждет «кровавая баня»
2:52:08 11/3/2021
Украинский генерал заявил, что Россию ждет «кровавая баня»
Бердск«Голову не проломили»: В Бердске мать ученика школы №3 назвала драку двух семиклассников «потасовкой»
2:38:40 11/3/2021
«Голову не проломили»: В Бердске мать ученика школы №3 назвала драку двух семиклассников «потасовкой»
Категорические запреты на 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери: и очень важные дела для верующих
2:30:00 11/3/2021
Категорические запреты на 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери: и очень важные дела для верующих
Правительство России утвердило новые правила о секретности и гостайне
2:28:27 11/3/2021
Правительство России утвердило новые правила о секретности и гостайне
Почему у здоровых молодых людей развивается тяжелая форма коронавируса: ученые обнаружили пять генов, которые отвечают за этот процесс
2:25:13 11/3/2021
Почему у здоровых молодых людей развивается тяжелая форма коронавируса: ученые обнаружили пять генов, которые отвечают за этот процесс