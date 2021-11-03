У трех знаков зодиака 3 ноября 2021 года будет отличный день

Затишье перед бурей окутывает нас, когда мы просыпаемся от Солнца в Скорпионе и Луны в Весах, побуждая нас наслаждаться моментом, не торопясь дальше.
Несмотря на то, что сегодня мы все еще погружаемся в более глубокую энергию Скорпиона , мы находимся на паузе в нашей нынешней истории, особенно для трех знаков зодиака, у которых 4 ноября 2021 года будет великий день, пишет Your Tango.
Всего за день до Суперноволуния в Скорпионе , которое повлияет на Уран, вызывая неожиданные ударные волны в нашей жизни в течение следующих шести месяцев, а также серьезные изменения на Венере, которые повлияют на следующие четыре месяца нашей жизни.
Мы можем почувствовать, как что-то зреет в воздухе, и для тех из нас, кто эмпатичен или интуитивен, мы можем инстинктивно почувствовать, что впереди нас ждут перемены.
Часто самое сложное - это знать, что что-то изменится, не знать, когда, но и не торопиться, чтобы это произошло.
К счастью для некоторых знаков зодиака, у которых будет отличный день в среду, эта пауза или момент вздоха позволят нам насладиться нынешней реальностью, чтобы мы могли отдохнуть перед тем, что должно произойти.
Но у него также есть более глубокая перспектива: если кажется, что ничего не происходит, это означает, что это не так, вместо этого часто может случиться так, что самые большие фазы роста происходят незаметно, когда никто не смотрит.
Сегодня транзитов не происходит, а это значит, что благодаря Весам мы должны обрести большую эмоциональную стабильность .
Иногда самое сложное - это терпение к тому, что, как мы знаем, должно произойти, но этого просто не произойдет, когда мы этого захотим.
Каким бы странным это ни было, есть еще более важный план, потому что ничего не происходит, когда мы этого хотим, но вместо этого, когда они предназначены, что означает один из самых важных уроков, мы можем извлечь последние несколько месяцев из этого. Год - это то, что мы не можем торопить то, что хотим, чтобы длилось вечно.
Знаки зодиака, у которых 3 ноября 2021 года будет отличный день:
Весы (23 сентября - 22 октября)Сегодня, когда никаких других транзитов не происходит, у вас есть шанс проявить себя. Сегодня в вас должно быть внутреннее спокойствие, даже если вы не понимаете почему. Это пространство, которое помогает вам дышать глубже и высвобождать все, что вы раньше носили, что слишком тяжело.
Надеюсь, по прошествии нескольких недель вы освободитесь от одержимых размышлений о некоторых недавно закрытых главах. Вера в то, что если бы все должно было идти по-другому, они бы так и поступили, но прямо сейчас, в данный момент, все именно так, как должно было быть.
Используйте энергию сегодняшнего дня, чтобы делать то, что вам больше всего нравится для вашего тела и вашего исцеления. Это может быть просто использование тишины и отдых на ночь, или вы можете захотеть спланировать поездку или даже подписаться на это новое приложение для знакомств.
Что бы это ни было, позвольте своим чувствам направлять вас. Между ними должно быть большее чувство баланса, чтобы вы чувствовали себя в большей безопасности, слушая этот голосок, в котором вы недавно начали сомневаться.
Наслаждайтесь своим внутренним спокойствием и умиротворением, которые у вас есть, и сохраните это чувство, когда вы снова сработаете, поскольку это чувство является доказательством того, что все происходит так, как задумано.
Рак (21 июня - 22 июля)После стольких эмоциональных потрясений сегодня долгожданный перерыв, чтобы просто быть. В последнее время мне кажется, что жизнь - это одни большие эмоциональные американские горки, независимо от того, как сильно вы даже не хотите на них кататься.
С такими большими взлетами и падениями вы, вероятно, в последнее время чувствовали себя полностью эмоционально истощенными. Сегодня отдых от всего этого.
Без астрологических транзитов и Солнца в водном знаке Скорпиона рядом с Луной в Весах вы почувствуете себя более уравновешенным, возвращаясь в свое эмоциональное тело.
Это не означает, что вы будете избегать или блокировать, на самом деле, как раз наоборот, поскольку Скорпион предложит вам почувствовать все, что вы есть.
Но находясь в этом пространстве, вы должны почувствовать, как свет возвращается вместе с надеждой на лучшие дни. Недавно вы совершили путешествие к совершенно другой жизни, в которой временами казалось, что вы, возможно, даже не выживете.
Но ты будешь. Вы станете сильнее благодаря тому, что испытаете, и, в конечном итоге, именно это путешествие поможет вам стать тем человеком, которым вы должны быть.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)В любом случае, поскольку сегодня в космосе мало что происходит, вам остается просто быть. Вы должны быть собой сегодня, без посторонних влияний, без подбрасывания криволинейных шаров. Вы можете просто быть собой и наслаждаться тем, что для вас ощущается.
Вы определенно прошли через некоторые недавние обновления и изменения в своей жизни, которые все еще колеблются в вашей временной шкале того, что должно произойти, и вы еще даже не закончили за год. Но также можно не торопить процесс.
То, что мы знаем, что должно произойти, не означает, что все это должно произойти на этой неделе. Это медленное и устойчивое стремление стать теми, кем мы должны быть. Сегодня не только приятно быть собой, но и положиться на окружающих, которые поддержат ваше путешествие.
Дело в том, что мы не предназначены для того, чтобы делать все сами, но для того, чтобы этого не делать, мы на самом деле должны открыться, чтобы помогать и получать информацию, к которой мы не всегда готовы.
Прямо сейчас, как бы важно не было просто наслаждаться сегодняшней энергией и прогрессом, которого вы достигли, также важно помнить, что то, кто рядом с нами в нашем путешествии, в конечном итоге влияет на то, куда мы в конечном итоге пойдем.