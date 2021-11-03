В Подмосковье у мамы забрали дочь в детский дом из-за селфи

В городе Сергиев Посад у жительницы забрали ребенка из-за селфи, сделанного в ванной. Органы опеки забрали 14-летнюю девочку прямо из школы. По словам женщины, девочка сфотографировалась в полотенце и отправила снимок своему однокласснику.
В ситуацию вмешались общественные деятели, которым удалось добиться возвращения ребенка в семью. А мама девочки настаивает на том, чтобы лиц, забравших ее ребенка наказали, пишет Лента.RU.
– В семейном кодексе планируются новые поправки, которые разрешат забирать детей из семьи на время, в качестве профилактической меры. Но такие действия будут разрешены при отсутствии родителей без уважительных причин. А сами дети будут доставляться дедушкам или бабушкам, – сообщает Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.