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В Швеции на концерте в честь группы АВВА погибли два человека

4:50:2011/3/2021
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Выступление музыкантов пришлось отменить.

Две гибели на музыкальном концерте. Фото: Pixabay.com

В Швеции в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress молодой человек упал на людей, которые находились в фойе, с высоты седьмого этажа. Два человека погибли, один был госпитализирован. Все случилось за 30 минут до начала концерта.

– Мужчине было 80 лет, он упал на другого молодого человека с седьмого этажа, также была ранена женщина, которая стояла рядом, сообщается в газете Aftonbladet.

Происшествие случилось на концерте, который был посвящен музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Но из-за трагедии его пришлось отменить. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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смертьконцертпадениеотмена концерта
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