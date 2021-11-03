В Швеции на концерте в честь группы АВВА погибли два человека

В Швеции в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress молодой человек упал на людей, которые находились в фойе, с высоты седьмого этажа. Два человека погибли, один был госпитализирован. Все случилось за 30 минут до начала концерта.
– Мужчине было 80 лет, он упал на другого молодого человека с седьмого этажа, также была ранена женщина, которая стояла рядом, сообщается в газете Aftonbladet.
Происшествие случилось на концерте, который был посвящен музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Но из-за трагедии его пришлось отменить. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.