Как каждый знак зодиака справляется с горем после смерти, согласно астрологии

Со смертью трудно справиться , независимо от того, кого вы потеряли или насколько вы были близки, когда произошла потеря. Если вы потеряли лучшего друга или близкого члена семьи, вы можете почувствовать себя… потерянным.
Вам не обязательно быть рядом с кем-то, чтобы это повлияло на вашу жизнь после его смерти. Фактически, это может заставить вас взглянуть на свою жизнь в перспективе и спросить себя, что вы можете изменить, чтобы сделать жизнь более значимой, пока вы еще живы, пишет Your Tango.
То, как знаки зодиака справляются со смертью и горем, действительно зависит от человека. Это не всегда просто пролить несколько слез, а затем вернуться к работе; на самом деле, некоторым знакам очень тяжело терять кого-то, кого они любят.
Может быть, они видят себя в этом человеке или, может быть, они были действительно близки, но что бы ни мешало им двигаться дальше, это может повлиять на все в их жизни.
Знаки зодиака, которым труднее всего справиться со смертью, либо полностью отключаются и отказываются разговаривать с кем-либо, либо действуют и злятся.
Что касается других знаков, они пытаются протянуть руку или дать плечо, чтобы поплакать любому, кто в этом нуждается, и они стараются быть путеводной звездой, которая напоминает всем, что потеря того, кого они любят, не должна означать потерю себя. Это те, кто напоминают вам, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Как бы вы ни боролись со смертью , нет правильного и неправильного способа сделать это. Все зависит от того, как это повлияет на вас и от чего вы почувствуете себя лучше после такой потери.
Узнайте, как знаки зодиака переносят смерть и горе согласно астрологии.
Овен (21 марта - 19 апреля)Овен в целом смелый человек, и когда дело доходит до совладания со смертью, это не исключение. С Овном определенно нельзя спорить - смерть может быть отстой, но она не собирается уклоняться от правды об этом.
Она прямолинейна в этом вопросе, означает ли это говорить об этом с другими или примириться с этим сама. Сначала она может злиться и пытаться говорить о своих чувствах не очень здоровым способом (подумайте: бросать вещи через комнату), но этот гнев не продлится долго.
Овен - крепкое печенье, и это не остается незамеченным ее друзьями и семьей. У нее могут быть слезы на глазах, когда она говорит о своей потере (или вашей), но она не убежит от нее.
Телец (20 апреля - 20 мая)Иногда может показаться, что Телец не может справиться с большими проблемами, но на самом деле он намного спокойнее, чем обычный человек, когда дело доходит до смерти.
Она сильная и сдержанная, даже когда другие вокруг нее не выдерживают, потому что она знает, что в конечном итоге ей нужно будет помочь другим справиться с ситуацией. Если она может быть плечом, на котором плачут другие, она чувствует, что ей чем-то помогли.
Конечно, из-за того, что Телец является явной противоположностью эмоциям, может казаться скорее стоическим, чем сдержанным, но в целом он не лишен эмоций. Она просто хочет, чтобы ее друзья и семья знали, что она может справиться со всем, что бросает ей жизнь, с самообладанием и грацией.
Она будет горевать в свое время, но на первых этапах горя и утрат Телец будет держать подбородок высоко.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы знают, как важно признавать чувства каждого, когда он справляется со смертью. Нет ничего, что ей не нравится больше, чем когда кто-то думает, что ей не нужны объятия или рука, чтобы держать ее, когда ей грустно, поэтому она пытается включить всех, кого это касается, когда она переживает процесс горя.
Она часто пытается поощрять общение с близкими, обычно делясь своими любимыми воспоминаниями о человеке, которого она потеряла.
Близнецы изо всех сил стараются оставаться позитивными, когда справляются со смертью, но они могут стать довольно капризными. Когда она настроена позитивно, на самом деле это означает просто праздновать жизнь человека, а не оплакивать его смерть.
Она глубоко переживает, когда сталкивается со смертью, будь то близкий друг или член семьи, которых она видела только раз в год. Ожидайте увидеть от нее много искренних жестов.
Рак (21 июня - 22 июля)Рак - от природы чувствительный человек, поэтому логично предположить, что он будет особенно чувствителен, когда имеет дело со смертью и утратой. Она, очевидно, будет очень эмоциональной и заплакать, но ей также нужно человеческое общение, чтобы помочь ей пережить это трудное время.
Конечно, не ждите, что она захочет говорить об этом, пока не скажет, что готова, потому что Рак может стать очень замкнутым и отстраниться, пока она не вылечит сама. Когда Рак готов лечить вместе с другими, она становится очень сентиментальной. Она считает, что это помогает ей смириться со смертью, если она может говорить о человеке, которого она потеряла.
Она имеет тенденцию делать это со всеми своими ближайшими друзьями и семьей, поэтому предвкушайте семейную трапезу или встречу, где каждый может поделиться своими любимыми историями и рассказать обо всем.
Лев (23 июля - 22 августа)Лев не часто уклоняется от эмоций, а когда она действительно расстроена, она не сдерживает слез. Когда дело доходит до смерти, она имеет тенденцию понижать свои эмоции на несколько ступеней, пока она выясняет, как она хочет справиться.
Лео нередко на время подавляет свои эмоции и после смерти становится довольно замкнутым.
Несмотря на то, что Лео в ближайшее время не будет проливать слезы, это не значит, что она не справляется со своей утратой и горем другими способами. Многие знают ее как щедрого человека, поэтому, преодолевая смерть, она часто использует эту щедрость там, где может.
Означает ли это предложение купить цветы для поминальной службы или волонтерство в приготовлении пищи для семьи, Лео в это время хочет быть наедине с собой.
Дева (23 августа - 22 сентября)Назвать Деву оглушенной после смерти, вероятно, было бы преуменьшением. Ей нужны постоянные заверения в том, что все будет хорошо и что мир будет продолжать вращаться, когда впервые узнает об этой новости, потому что в противном случае она сразу же развалится.
Она часто так много думает о новости о потере любимого человека, что это превращается в чрезмерные размышления и попадание в петлю негативных мыслей. Дева в первую очередь унывает, когда справляется со смертью. Она принимает это на свой счет и может стать безутешной на долгое время.
Она могла бы прийти в себя после нескольких дней глубокой депрессии, но когда ее спросят о ее потере или когда она должна пойти на поминальную службу, гидротехнические сооружения неизбежно снова заработают.
Весы (23 сентября - 22 октября)Весам нужно много времени, чтобы горевать, когда они справляются со смертью. Это не значит, что ее вообще нельзя утешить или что она месяцами находится в глубокой депрессии, но она принимает дела один день за раз и знает, что выздоровление - это медленный процесс.
Она склонна держать голову на плечах намного лучше, чем большинство знаков зодиака, и, вероятно, это знак, к которому вам следует обратиться, если вы просто не можете справиться самостоятельно.
Когда Весы справляются со смертью, она становится еще более рациональной, чем обычно. Она знает, что смерть - это всего лишь часть жизни, и ее невозможно остановить, поэтому она не беспокоится о прошлом так сильно, как другие.
Она часто берет на себя ответственность и остается объективной, зная, что после смерти любимого человека должен произойти процесс. Ожидайте, что она все устроит, принесет салфетки и произнесет речь после службы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Когда Скорпион борется со смертью, он относится к этому серьезно. В конце концов, это тот, с кем она была очень близка, которого она потеряла. Она также очень глубоко переживает эту потерю и будет горевать, плача, делясь своими любимыми воспоминаниями и много ласки от друзей и семьи.
Поскольку она переживает потерю близкого ей человека, она хочет приблизить к себе тех, кто еще жив. Но хотя Скорпион может глубоко горевать, он невероятно стойкий и волевой. Она может оправиться от трагедии и смерти лучше, чем большинство других знаков.
Это не значит, что она может просто избавиться от этого, как будто это не имеет значения, через несколько дней, но она действительно верит, что жизнь стоит того, чтобы жить, и что люди, которых она потеряла, в некотором роде живут через нее, так что она могла бы хорошо жить.
Стрелец (22 ноября - 19 декабря)Некоторым знакам способ Стрельца справляться со смертью может показаться менее эмоциональным, но важно помнить, что каждый справляется с потерей по-своему. На самом деле, Стрелец иногда именно тот человек, который вам нужен, когда пора заканчивать период горя.
Она старается быть как можно более оптимистичной, но вовсе не проявляя неуважение. Вместо этого она пытается внести позитив и счастье в мрачное время.
Стрелец успокаивает и утешает, когда сталкивается со смертью, потому что знает, что не только она переживает тяжелые времена.
Она понимает чувства других и считает, что наличие друзей и семьи, переживающих один и тот же опыт, на самом деле помогает ей лучше справляться, что, в свою очередь, она может использовать, чтобы помочь другим справиться.
Козерог (20 декабря - 19 января)Козерог старается быть более зрелым в отношении того, как она справляется с серьезными новостями, особенно когда она справляется со смертью любимого человека, но это не значит, что она вообще бесчувственна. Фактически, будучи знаком Земли , она действительно может стать одним из самых меланхоличных знаков.
Имея дело со смертью и потерей, Козерог часто принимает это близко к сердцу, и ее обычно серьезный характер превращается в глубокую печаль.
Когда Козерог теряет близкого человека, она часто становится безутешной. Для нее это глубокий эмоциональный удар, и она нередко отдаляется от друзей и семьи, когда она скорбит.
Козерог впадает в уныние и грустит, из-за чего кому-либо, независимо от того, насколько близко, становится трудно вытащить ее из состояния фанка до того, как она будет готова.
Водолей (20 января - 18 февраля)Многим Водолей кажется эмоционально отстраненным во время горя и утрат, даже когда она сталкивается со смертью. Но на самом деле она справляется со смертью по-своему.
Она знает, что отгородиться от окружающих после того, как она кого-то потеряла, не поможет сердцу исцелиться. Вместо этого она пытается помочь там, где она нужна, и показывает, что справляется другими способами.
Водолей позволяет ей естественно проявлять самоотверженность и проявлять блеск природы в эти трудные времена. Ей понадобится время, чтобы справиться самостоятельно, но она знает, что также может поддержать других.
Она действует как друг, помогая устраивать приготовления, позволяя друзьям и семье остаться с ней на какое-то время и даже готовя еду, чтобы каждый получил домашний ужин, приготовленный с любовью.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Потеря любимого человека - время для Рыб очень важно. Обычно она чувствительный человек , и хотя это не меняется, когда она справляется со смертью, для нее это становится более значимым.
Она хочет показать, что может помогать другим, в то время как они тоже справляются, но она очень тяжело переживает потерю близкого человека.
В зависимости от того, насколько ей грустно, Рыбы часто плачут и уходят в себя. Когда она чувствует, что может немного лучше справляться с вещами, она становится сострадательной и чувствительной, обсуждает это с друзьями и семьей и помогает, где может.
Для этого знака зодиака методы самоанализа и самоисцеления так же важны, как и исцеление с близкими.