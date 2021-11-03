В Москве в самом центре обвалился грунт на площади 1,2 тысячи квадратных метров

В Москве на Краснопресненской набережной провалился грунт на 1,2 тыс. кв. м. Информация о пострадавших сейчас уточняется, пишет издательство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
– Произошел обвал грунта напротив дома №14, примерная площадь – 30 на 40 метров, уточняем точную информацию по пострадавшим, – говорится в сообщении.
Движение от данного участка перекрыто до 1-го Краснопресненского проезда. Там проводятся дорожные работы, об этом сообщается в Московском дептрансе. Также сообщается, что грунт повредил бытовки, забор, ограждения и проезжую часть. На место происшествия выслана спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.