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В Москве в самом центре обвалился грунт на площади 1,2 тысячи квадратных метров

5:12:4511/3/2021
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Информация о пострадавших уточняется.

Обвал грунта в Москве. Фото: Pixabay.com

В Москве на Краснопресненской набережной провалился грунт на 1,2 тыс. кв. м. Информация о пострадавших сейчас уточняется, пишет издательство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

– Произошел обвал грунта напротив дома №14, примерная площадь – 30 на 40 метров, уточняем точную информацию по пострадавшим, – говорится в сообщении.

Движение от данного участка перекрыто до 1-го Краснопресненского проезда. Там проводятся дорожные работы, об этом сообщается в Московском дептрансе. Также сообщается, что грунт повредил бытовки, забор, ограждения и проезжую часть. На место происшествия выслана спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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