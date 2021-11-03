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«Ноги разъезжаются во все стороны»: В Бердске пешеходы по 20 минут вместо 7 идут до остановок из-за ужасного гололеда

6:02:5411/3/2021,Алина Бурова
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Люди в пух и прах раскритиковали деятельность по очистке тротуаров. Бердчане беспокоятся. Мол, если по этим дорогам пойдет ребенок или пожилой человек, то «костей не соберешь».

Жители Бердска пожаловались на ужасный гололед. Фото: Предоставлено героиней

В Бердске местные жители пожаловались на скользкие дороги. Как рассказали «Курьер.Среда» горожане, по улицам невозможно идти из-за наледи.

- Сегодня, 3 ноября, в 8 утра я шла на остановку «ДК» от «Старого Универмага». Весь тротуар вычищен так, что можно на коньках кататься. Двадцать минут не могла дойти, потому что ноги разъезжаются во все стороны! Вообще ничем не посыпано! Просто отвратительная работа компаний, отвечающих за очистку. Вчера я ехала по Бердску на машине и дорога посыпана тоже не была. Только сегодня ночью ее посыпали. Гололед страшный! Ладно, я молодая, а если бабушка пойдет или ребенок маленький? Они могут упасть. Не дай Бог, сломают себе что-то, - произнесла в беседе с «Курьер.Среда» бердчанка Татьяна.

Поддержала мнение Татьяны и еще одна жительница Бердска - Юлия.

- Ужас на ул. Ленина. И это центральная улица. Вчера в 17:30 я там была. Невозможно идти! - заявила девушка.

Впрочем, дозвониться до МУП «ЖКХ» и представителей администрации, редакции не удалось. Напомним, что в нерабочую неделю, которую объявили в связи с пандемией, мэрия отдыхает. Обратившись в одну из управляющих компаний, диспетчер сказал, что не знает, когда будет производится отсыпка тротуаров, но отметил, что о бедах пешеходах сообщит начальству.

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Почему тротуар не посыпают?

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