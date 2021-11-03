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Пункт назначения: выпавшие из грузовика бревна пробили школьный автобус в Канаде

4:57:1711/3/2021
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Удар пришел в бок транспорта с детьми.

Бревно вылетело в автобус с детьми. Фото: Pixabay.com

В Канаде на одной из дорог из грузового транспорта выпали два бревна и попали в автобус c детьми. Происшествие обошлось без пострадавших. Все случилось в городе Баррхет. Удар пришелся на левую часть автотранспорта, также бревна помяли крышу, застряв в одном из окон автобуса.

Количество детей, находившихся в этот момент в автобусе неизвестно. А школьный совет распространил письма с информацией о том, что детям будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.

Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» писала, что в Подмосковье у матери забрали ребенка в детский дом из-за селфи, которое было сделано в ванной.

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