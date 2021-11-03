Пункт назначения: выпавшие из грузовика бревна пробили школьный автобус в Канаде

В Канаде на одной из дорог из грузового транспорта выпали два бревна и попали в автобус c детьми. Происшествие обошлось без пострадавших. Все случилось в городе Баррхет. Удар пришелся на левую часть автотранспорта, также бревна помяли крышу, застряв в одном из окон автобуса.
Количество детей, находившихся в этот момент в автобусе неизвестно. А школьный совет распространил письма с информацией о том, что детям будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» писала, что в Подмосковье у матери забрали ребенка в детский дом из-за селфи, которое было сделано в ванной.