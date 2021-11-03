Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Расстрел в Абхазии: Российские туристы ждут вызов на допрос пять месяцев и лечат искалеченное тело на свои деньги. Письма Бастрыкину и Путину не помогают

5:53:4611/3/2021,Дарья Костина
0

Следователи объясняют это по-разному: то делом должны заниматься российские следователи, то абхазская полиция. Однако время идет, а конца и края этому громкому инциденту так и нет.

Этим летом Тимура и Александра расстреляли в Абхазии. Фото: Тимур Салимгариев для Курьер.Среда
Этим летом Тимура и Александра расстреляли в Абхазии. Фото: Тимур Салимгариев для Курьер.Среда

В Абхазии двоих туристов из России расстреляли за то, что они заступились за девушек. Но на протяжении пяти месяцев молодые люди так и не дождались приглашения в СК на допрос. Следователи объясняют это по-разному: то делом должны заниматься российские следователи, то абхазская полиция. Однако время идет, а конца и края этому громкому инциденту так и нет. Журналист «Курьер.Среда» 2 ноября пообщался с одним из расстрелянных - Тимуром. 36-летний мужчина поведал, почему их дело «стоит», почему власти Абхазии и Минздрав России в том числе, после инцидента не помогали с реабилитацией ему и его другу.

«Заступился за даму - получи пулю»

Тимур и Александр сидели в кафе «Самшитовая роща» вместе со своими знакомыми девушками, в какой-то момент к их столику подошел неизвестный мужчина и начал приставать к знакомым Тимура и Александра. Началась потасовка, все начали разбегаться и кричать, посетители просили персонал вызвать полицию, но никто этого не сделал. Незнакомец в какой-то момент достал пистолет и начал стрелять. Пули разлетались по всем кафе, так, стрелок выпустил первую обойму, попав лишь в бедро Тимуру, когда тот попытался отобрать оружие. А затем стрелок достал новую обойму и более 10 раз выстрелил в Тимура и Александра в упор. После спокойно ушел. Известно, что мужчина прострелил себе пах и ему делали ампутацию одного яичка.

После инцидента в Пицунде, именно в этом городе все произошло, власти Абхазии обещали помочь и материально, и в лечении. Как рассказал Тимур «Курьер.Среда» 2 ноября, после того ужасного дня прошло почти пять месяцев, однако свои обещания никто выполнять не хочет.

- Получили 10 ранений на двоих, я - семь, друг 3. Сидели в кафе компанией подошел и расстрелял, уже потом выяснилось, что он был в наркотическом опьянении. Вообще, лечили нас в Сочи, Москве. Обещали оказать матпомощь, и даже Минздрав обещал помочь. Но помощь в реабилитации не оказывали. Мой друг Александр получил тяжелые ранения ног. Мы сами по знакомству договорились с больницей об его операции. 9 ноября его должны положить, - рассказал Тимур.

После расстрела: как российские туристы пытаются добиться справедливости и зачем пишут Путину письма

После инцидента Тимур и Александр пытаются добиться справедливости: шутка ли, но россиян даже ни разу не вызвали на допрос! Подозреваемый почти полгода сидит в СИЗО, ожидая хоть каких-то следственных действий. Действий от следователей ждут и пострадавшие. Тимур писал письма во всевозможные инстанции, даже Путину с просьбой помочь.

- Из прокуратуры Абхазии мы получили ответ, что документы по нашему делу якобы еще в июле отправили в Россию. Сообщили, что нас должны допросить по месту жительства, то есть в России. Но никто здесь на нас не выходил. Когда мы обратились в прокуратуру РФ, нам заявили, что все вопросы нам придется решать с прокуратурой Абхазии. Мы отправили запросы Путину, в прокуратуру РФ и Абхазии, председателю СК Бастрыкину, в МИД и посольство Абхазии в России, - рассказал Тимур «Курьер.Среда».

Конечно, Тимур и Александр общались и со следователем, который ведет дело в Абхазии, и с главой министерства туризма республики Абхазии, который после случившегося обещал оказать содействие россиянам.

- Мы переписывались со следователем, которая ведет дело. Я просил вернуть мои вещи, но это, оказывается, пока невозможно - только после суда. Спрашивал, почему же нас не допрашивают. Нам сказали, что нас должны допросить следователи местные, то есть из России. Здесь мы тоже оказались никому не нужны, потому что инцидент произошел на территории другой республики, - рассказал пострадавший в стрельбе Тимур.

На восстановление здоровья мужчины уже потратили больше миллиона рублей. А еще им предстоит долгая реабилитация: ранения Тимура и Александра оказались серьезными. В беседе с «Курьер.Среда» Тимур поделился: держать на больничном его будут почти год - необходимо ставить протез в колено. А Александру необходимо восстанавливать левую ногу: мужчина потерял чувствительность в конечности.

- У друга стоит аппарат, у него ноги не чувствуют. Мне врач сказал, что правую ногу оперировать через полгода, а в левую ставить протез. Нога не сгибается, отеки. Пытаюсь оформить инвалидность, но не оформляют, не знаю почему. Я каждые 10 дней приезжаю в поликлинику в государственную, стою в очереди на костылях по несколько часов. Конечно, для восстановления надо платить, но у нас нет таких финансов, я не работаю, - делится Тимур.

Кстати, о ситуации Тимура и Александра снимали сюжет, но он, почему-то в эфир не вышел.

- К нам приезжали с телевидения, снимали сюжет, но репортаж в эфир не выпустили. Нам потом журналист это написал. Может, посчитали, что слишком много жаловались. Говорили, что никто не работает и нам не помогает. Но если это правда, - рассуждает Тимур.

Журналист «Курьер.Среда» попытался связаться с главой министерства туризма республики Абхазии, но в комментариях нам отказали, сообщив об официальном запросе.

На реабилитацию россияне потратили более 1 млн рублей. Фото: Тимур Салимгариев для Курьер.Среда

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
абхазиярасстрелтуристы из России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

По какой причине власти Абхазии могли забыть об инциденте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве в самом центре обвалился грунт на площади 1,2 тысячи квадратных метров
5:12:45 11/3/2021
В Москве в самом центре обвалился грунт на площади 1,2 тысячи квадратных метров
Казанская: как Богоматерь просит за человечество защиту у Иисуса Христа: что обязательно сделать 4 ноября каждому верующему. Текст главной молитвы
5:00:19 11/3/2021
Казанская: как Богоматерь просит за человечество защиту у Иисуса Христа: что обязательно сделать 4 ноября каждому верующему. Текст главной молитвы
Пункт назначения: выпавшие из грузовика бревна пробили школьный автобус в Канаде
4:57:17 11/3/2021
Пункт назначения: выпавшие из грузовика бревна пробили школьный автобус в Канаде
В Швеции на концерте в честь группы АВВА погибли два человека
4:50:20 11/3/2021
В Швеции на концерте в честь группы АВВА погибли два человека
В Подмосковье у мамы забрали дочь в детский дом из-за селфи
4:44:31 11/3/2021
В Подмосковье у мамы забрали дочь в детский дом из-за селфи
Как каждый знак зодиака справляется с горем после смерти, согласно астрологии
4:38:48 11/3/2021
Как каждый знак зодиака справляется с горем после смерти, согласно астрологии
Десять чудес Казанской иконы Божией матери: кому помогает и в чем просить защиты у святого лика
4:30:22 11/3/2021
Десять чудес Казанской иконы Божией матери: кому помогает и в чем просить защиты у святого лика
У трех знаков зодиака 3 ноября 2021 года будет отличный день
4:26:43 11/3/2021
У трех знаков зодиака 3 ноября 2021 года будет отличный день
Коронавирус наступает: в каких регионах России продлят локдаун после 7 ноября
4:24:37 11/3/2021
Коронавирус наступает: в каких регионах России продлят локдаун после 7 ноября
Зимнее расписание электричек в Новосибирской области: Как будут ходить электропоезда с 25 октября 2021 года
4:13:04 11/3/2021
Зимнее расписание электричек в Новосибирской области: Как будут ходить электропоезда с 25 октября 2021 года