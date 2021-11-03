Расстрел в Абхазии: Российские туристы ждут вызов на допрос пять месяцев и лечат искалеченное тело на свои деньги. Письма Бастрыкину и Путину не помогают

В Абхазии двоих туристов из России расстреляли за то, что они заступились за девушек. Но на протяжении пяти месяцев молодые люди так и не дождались приглашения в СК на допрос. Следователи объясняют это по-разному: то делом должны заниматься российские следователи, то абхазская полиция. Однако время идет, а конца и края этому громкому инциденту так и нет. Журналист «Курьер.Среда» 2 ноября пообщался с одним из расстрелянных - Тимуром. 36-летний мужчина поведал, почему их дело «стоит», почему власти Абхазии и Минздрав России в том числе, после инцидента не помогали с реабилитацией ему и его другу.
«Заступился за даму - получи пулю»Тимур и Александр сидели в кафе «Самшитовая роща» вместе со своими знакомыми девушками, в какой-то момент к их столику подошел неизвестный мужчина и начал приставать к знакомым Тимура и Александра. Началась потасовка, все начали разбегаться и кричать, посетители просили персонал вызвать полицию, но никто этого не сделал. Незнакомец в какой-то момент достал пистолет и начал стрелять. Пули разлетались по всем кафе, так, стрелок выпустил первую обойму, попав лишь в бедро Тимуру, когда тот попытался отобрать оружие. А затем стрелок достал новую обойму и более 10 раз выстрелил в Тимура и Александра в упор. После спокойно ушел. Известно, что мужчина прострелил себе пах и ему делали ампутацию одного яичка.
После инцидента в Пицунде, именно в этом городе все произошло, власти Абхазии обещали помочь и материально, и в лечении. Как рассказал Тимур «Курьер.Среда» 2 ноября, после того ужасного дня прошло почти пять месяцев, однако свои обещания никто выполнять не хочет.
- Получили 10 ранений на двоих, я - семь, друг 3. Сидели в кафе компанией подошел и расстрелял, уже потом выяснилось, что он был в наркотическом опьянении. Вообще, лечили нас в Сочи, Москве. Обещали оказать матпомощь, и даже Минздрав обещал помочь. Но помощь в реабилитации не оказывали. Мой друг Александр получил тяжелые ранения ног. Мы сами по знакомству договорились с больницей об его операции. 9 ноября его должны положить, - рассказал Тимур.
После расстрела: как российские туристы пытаются добиться справедливости и зачем пишут Путину письмаПосле инцидента Тимур и Александр пытаются добиться справедливости: шутка ли, но россиян даже ни разу не вызвали на допрос! Подозреваемый почти полгода сидит в СИЗО, ожидая хоть каких-то следственных действий. Действий от следователей ждут и пострадавшие. Тимур писал письма во всевозможные инстанции, даже Путину с просьбой помочь.
- Из прокуратуры Абхазии мы получили ответ, что документы по нашему делу якобы еще в июле отправили в Россию. Сообщили, что нас должны допросить по месту жительства, то есть в России. Но никто здесь на нас не выходил. Когда мы обратились в прокуратуру РФ, нам заявили, что все вопросы нам придется решать с прокуратурой Абхазии. Мы отправили запросы Путину, в прокуратуру РФ и Абхазии, председателю СК Бастрыкину, в МИД и посольство Абхазии в России, - рассказал Тимур «Курьер.Среда».
Конечно, Тимур и Александр общались и со следователем, который ведет дело в Абхазии, и с главой министерства туризма республики Абхазии, который после случившегося обещал оказать содействие россиянам.
- Мы переписывались со следователем, которая ведет дело. Я просил вернуть мои вещи, но это, оказывается, пока невозможно - только после суда. Спрашивал, почему же нас не допрашивают. Нам сказали, что нас должны допросить следователи местные, то есть из России. Здесь мы тоже оказались никому не нужны, потому что инцидент произошел на территории другой республики, - рассказал пострадавший в стрельбе Тимур.
На восстановление здоровья мужчины уже потратили больше миллиона рублей. А еще им предстоит долгая реабилитация: ранения Тимура и Александра оказались серьезными. В беседе с «Курьер.Среда» Тимур поделился: держать на больничном его будут почти год - необходимо ставить протез в колено. А Александру необходимо восстанавливать левую ногу: мужчина потерял чувствительность в конечности.
- У друга стоит аппарат, у него ноги не чувствуют. Мне врач сказал, что правую ногу оперировать через полгода, а в левую ставить протез. Нога не сгибается, отеки. Пытаюсь оформить инвалидность, но не оформляют, не знаю почему. Я каждые 10 дней приезжаю в поликлинику в государственную, стою в очереди на костылях по несколько часов. Конечно, для восстановления надо платить, но у нас нет таких финансов, я не работаю, - делится Тимур.
Кстати, о ситуации Тимура и Александра снимали сюжет, но он, почему-то в эфир не вышел.
- К нам приезжали с телевидения, снимали сюжет, но репортаж в эфир не выпустили. Нам потом журналист это написал. Может, посчитали, что слишком много жаловались. Говорили, что никто не работает и нам не помогает. Но если это правда, - рассуждает Тимур.
Журналист «Курьер.Среда» попытался связаться с главой министерства туризма республики Абхазии, но в комментариях нам отказали, сообщив об официальном запросе.