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Стас Пьеха рассказал, что ему брезгливо участвовать в шоу «Холостяк»

6:07:0611/3/2021
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Певец считает, что женщины не должны соревноваться за мужчин.

Стас Пьеха о шоу «Холостяк». Фото: Pixabay.com

Стас Пьеха заявил, что сама идея проекта «Холостяк» является противоестественной и «патологичной». Также артист сообщил, что отказался принимать участие в данном проекте уже несколько раз. Певец не хочет выставлять личную жизнь напоказ.

– Я брезгую выставлять напоказ свою личную жизнь, у меня совсем другие ценности. Большие деньги только привлекают в данном предложении. Очевидно, что все приходят в это шоу за пиаром, а не за любовью, – сообщил Пьеха.

Также исполнитель считает, что концепция передачи является противоестественной. Неправильно то, что женщины соревнуются за мужчин, а не наоборот.

– Я привык к обратному, обычно мужчина добивается женщину, а тут все страшно, это не для меня, – считает Пьеха.

Популярный певец поделился мыслями и о гостевом браке, по словам мужчины, ничего необычного в этом нет. А вот формат свободных взаимоотношений он отвергает.

Сейчас Стас Пьеха женат на Наталье Горчаковой, с которой у них родился сын Петр. Однако 41-летний артист сообщает, что состоит в отношениях с другой девушкой, имя которой не разглашает.

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