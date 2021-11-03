Стас Пьеха рассказал, что ему брезгливо участвовать в шоу «Холостяк»

Стас Пьеха заявил, что сама идея проекта «Холостяк» является противоестественной и «патологичной». Также артист сообщил, что отказался принимать участие в данном проекте уже несколько раз. Певец не хочет выставлять личную жизнь напоказ.
– Я брезгую выставлять напоказ свою личную жизнь, у меня совсем другие ценности. Большие деньги только привлекают в данном предложении. Очевидно, что все приходят в это шоу за пиаром, а не за любовью, – сообщил Пьеха.
Также исполнитель считает, что концепция передачи является противоестественной. Неправильно то, что женщины соревнуются за мужчин, а не наоборот.
– Я привык к обратному, обычно мужчина добивается женщину, а тут все страшно, это не для меня, – считает Пьеха.
Популярный певец поделился мыслями и о гостевом браке, по словам мужчины, ничего необычного в этом нет. А вот формат свободных взаимоотношений он отвергает.
Сейчас Стас Пьеха женат на Наталье Горчаковой, с которой у них родился сын Петр. Однако 41-летний артист сообщает, что состоит в отношениях с другой девушкой, имя которой не разглашает.