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Фонд Навального подал жалобу на семью бывшего генпрокурора России Чайки в Швейцарии

6:19:0811/3/2021
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Члены фонда считают, что сыновья Чайки связаны с бандой Цапков.

Письмо в прокуратуру. Фото: Pixabay.com

ФБК (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) подал жалобу в правоохранительные органы Швейцарии. В письме говорится, что на территории страны функционирует организация, действия которой преследуют интересы Юрия Чайки.

Обращение было направлено в штаб генерального прокурора Швейцарии и в швейцарское надзорное ведомство, занимающееся финансовым регулированием. Оно опубликовано на сайте сообщества, которое запрещено в России. В тексте говорится, что на территории Швейцарии уже 10 лет существует группировка, отмывающие денежные средства, которые были нажиты преступным путем.

Речь идет о сообществе юристов, которые могут работать на генерального прокурора России Юрия Чайку. Также в письме есть перечень фамилий, которые фонд предлагает проверить. Среди них Франсуа Тарен – совладелец фирмы старшего сына Чайки. Рене Курт – директор юридической фирмы Juridical House, которая обслуживала Чайку. Заявители предполагают, что они помогают семье генпрокурора в приобретении недвижимости в кантоне ВО.

Также ФБК (признано экстремистским сообществом в России) заявляет, что Артем Чайка может являться резидентом Швейцарии, такое предположение основано исходя из номера вида на жительство Артема Чайки.

А причиной такого заявление стало недавнее расследование заявителей, в котором они предположительно установили связь между сыновьями экс-генпрокурора и бандой ЦАПКА и ГТА. Также были заподозрены рейдерские захваты. Сын генпрокурора также является соучредителем швейцарской юридической фирмы F.T. Conseils.

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