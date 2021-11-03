Фонд Навального подал жалобу на семью бывшего генпрокурора России Чайки в Швейцарии

ФБК (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) подал жалобу в правоохранительные органы Швейцарии. В письме говорится, что на территории страны функционирует организация, действия которой преследуют интересы Юрия Чайки.
Обращение было направлено в штаб генерального прокурора Швейцарии и в швейцарское надзорное ведомство, занимающееся финансовым регулированием. Оно опубликовано на сайте сообщества, которое запрещено в России. В тексте говорится, что на территории Швейцарии уже 10 лет существует группировка, отмывающие денежные средства, которые были нажиты преступным путем.
Речь идет о сообществе юристов, которые могут работать на генерального прокурора России Юрия Чайку. Также в письме есть перечень фамилий, которые фонд предлагает проверить. Среди них Франсуа Тарен – совладелец фирмы старшего сына Чайки. Рене Курт – директор юридической фирмы Juridical House, которая обслуживала Чайку. Заявители предполагают, что они помогают семье генпрокурора в приобретении недвижимости в кантоне ВО.
Также ФБК (признано экстремистским сообществом в России) заявляет, что Артем Чайка может являться резидентом Швейцарии, такое предположение основано исходя из номера вида на жительство Артема Чайки.
А причиной такого заявление стало недавнее расследование заявителей, в котором они предположительно установили связь между сыновьями экс-генпрокурора и бандой ЦАПКА и ГТА. Также были заподозрены рейдерские захваты. Сын генпрокурора также является соучредителем швейцарской юридической фирмы F.T. Conseils.