В Новосибирской области сибиряк пойдет под суд за издевательства над сожительницей и ее детьми

Барабинским следственным отделом было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины после сообщений в СМИ. Дело заведено по статье 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении трех лиц, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) будет передано в суд.
Следствие установило, что мужчина проживал на улице Восточная в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области вместе с 29-летней женщиной и ее двумя детьми. Младшему ребенку 3 года, старшему 5 лет. Злоумышленник на периодической основе избивал детей, находясь в состояние алкогольного опьянения.
– С января 2021 года мужчина наносил побои женщине и ее детям, совершал насильственные действия, причинял психологические страдания своим сожителям. В правоохранительные органы обратились соседи, которые стали свидетелями происходящего. Скоро мужчина предстанет перед судом, – сообщается на сайте ведомства.