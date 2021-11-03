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В Новосибирске рассказали о состоянии мэра Анатолия Локтя, зараженного коронавирусом

6:31:2011/3/2021
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В настоящее время глава города находится в больнице.

Мэр с коронавирусом, Фото: Pixabay.com

В Новосибирске мэрия рассказала о состоянии Анатолия Локтя, у которого в октябре был диагностирован COVID-19. В ведомстве сообщили, что глава города до сих пор лежит в больнице, однако чувствует он себя лучше.

– Чувствует он себя хорошо, но сказать дату выписки не могу, это решают врачи, – сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Также пресс-секретарь рассказал о том, что после того, как заболевание было диагностировано, в кабинете мэра провели дезинфекцию и проверили всех, кто контактировал с градоначальником.

– Работники мэрии были проверены на наличие вируса, все сотрудники оказались здоровы, – заявил Черепанов.

О заражении мэра Новосибирска коронавирусом стало известно 23 октября. В этот же день он подтвердил данную информацию в социальных сетях. Также мэр сообщил, что из-за вакцинации переносит заболевание достаточно легко.

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мэрпресс-секретарькоронавирус
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