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В Самаре из Волги достали труп мужчины, привязанный к лодке

7:02:4011/3/2021
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Обстоятельства смерти устанавливаются.

Труп был привязан к лодке. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

В Самаре 2 ноября было обнаружено тело мужчины на левом берегу Волги. Оно было привязано к лодке. В поисково спасательную службу поступил звонок о том, что в воде находится моторная лодка без владельцев.

– На место происшествия была направлена дежурно-спасательная группа ПСП «Первомайская». Осмотрев лодку, обнаружили мертвого мужчину, который был к ней привязан, – сообщают спасатели.

Лодку отбуксировали к берегу, а погибшего изъяли из воды. Тело было передано в соответсвующие органы. Причины и обстоятельства смерти молодого человека устанавливаются.

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смертьгибельспасателиПолиция.Утопия
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