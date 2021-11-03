В Самаре из Волги достали труп мужчины, привязанный к лодке

В Самаре 2 ноября было обнаружено тело мужчины на левом берегу Волги. Оно было привязано к лодке. В поисково спасательную службу поступил звонок о том, что в воде находится моторная лодка без владельцев.
– На место происшествия была направлена дежурно-спасательная группа ПСП «Первомайская». Осмотрев лодку, обнаружили мертвого мужчину, который был к ней привязан, – сообщают спасатели.
Лодку отбуксировали к берегу, а погибшего изъяли из воды. Тело было передано в соответсвующие органы. Причины и обстоятельства смерти молодого человека устанавливаются.