Продлят ли нерабочие дни Путина в России после 7 ноября: Политолог Кирилл Шкилев заявил о втором жестком локдауне

Тема каникул никак не отпускает и, возможно, не отпустит еще пару недель. Для тех, кто забыл напоминаем: с 30 октября по 7 ноября вся Россия ушла на вынужденные каникулы из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Многие регионы и вовсе решили уйти на удаленку еще раньше - с 28 октября. Ранее в беседе с «Курьер.Среда» политолог Алексей Мазур высказался о продлении или не продлении каникул в стране, в том числе и в Новосибирской области. По мнению политолога, продление каникул - поможет снизить уровень смертности. Это было вчера. А буквально сегодня в сети появилась информация, что локдаун в России может затянуться, однако в правительстве эту информацию опровергли. Дмитрий Песков призвал не верить верить информации о продлении каникул в стране. Но тем не менее, многие регионы уже сообщили о продлении нерабочих дней.
Журналист «Курьер.Среда» 3 ноября пообщался с политологом Кириллом Шкилевым. Эксперт высказал свое мнение о возможности продления каникул и целесообразности этой меры.
- Это последний рубеж - локдаун, других нет методов у властей. Я думаю, что продлят, конечно. Но в этом толку нет. Это тормознет вирус, но не поможет. Сейчас в магазинах люди, пробки каждый день, люди дома не сидят, вы это сами видите. И школьников я думаю, дома оставят. Потому что, нет другого способа у правительства, - рассуждает политолог Кирилл Шкилев.
Эксперт уверен, чтобы Россия быстрее вышла из «красной зоны» по заболеваемости коронавирусом, необходимо идти другим путем.
- Я уверен, что нужно не дома всех запирать, а идти другим способом к снижению и смертности, и заболеваемости в регионах и в стране. Во-первых, на продлевать прививочную кампанию, во-вторых, медпомощь. Здесь отдельная проблема - оказание медпомощи больным. Она не всегда вовремя. Люди уже выздоравливают, а к ним только врачи идут. Люди заражаются не в музеях, не в магазинах, а в очереди в больницах. Там вечно очередь. Вот этот механизм страдает - система здравоохранения. Ну и еще, это - информирование. Да, надо посвящать, информировать, показывать, рассказывать больше, - сообщил политолог Кирилл Шкилев.