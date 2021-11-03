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В Бердске названо рекордное число зараженных коронавирусом за сутки на 3 ноября

7:59:0911/3/2021
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Всего в городе выявлено 2767 случаев коронавируса.

Статистика по ковиду. Фото: Pixabay.com

В Бердске по данным оперативного штаба, под наблюдением врачей находятся 1074 человек. ПЦР-тестов было сдано 384. Медики выписали уже 2562 человек. За 24 часа в городе было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Бердске зафиксировано 2767 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что в Самаре на левом берегу Волги был обнаружен труп мужчины, привязанный к моторной лодке. На место была отправлена группа спасателей, которая изъяло тело из воды.

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