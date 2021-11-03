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В Новосибирске вынесен приговор замдиректору клиники Мешалкина Евгению Покушалову

7:46:3111/3/2021
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Его признали виновным в растрате в особо крупном размере.

Обвинительный приговор. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске Центральный районный суд вынес приговор заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра имена академика Мешалкина Евгению Покушалову.

Мужчину признали виновным в растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Суд установил, что с 2015 по 2019 годы заместитель директора с участниками и управленцами коммерческих учреждений создал для семи фирм условия для победы на аукционах, которые проводились государством для закупки медицинских товаров. Общая сумма нанесенного ущерба – 7,8 млрд рублей.

Подсудимый и прочие фигуранты уголовного дела похитили порядка 1,9 млрд рублей. Данные денежные средства были переведены компаниям за поставку товаров по завышенным ценам в фиктивных аукционах.

Суд отправил Покушалова к 2 года и 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также мужчине был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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