С земли Бердской бригады спецназа ГРУ перенесут памятник погибшим в Чечне в парк Победы: Чтобы не пошел под бульдозер

День 67-й бригады спецназа ГРУ, которая дислоцировалась в Бердске, отмечается 1 ноября. В 2021 году прославленной войсковой части исполнилось бы 37 лет. В 1984 году из прибывшей в Бердск 12-ю годами ранее из Юрги отдельной роты специального назначения директивой генштаба Вооруженных сил СССР сформирована 67-я отдельная бригада спецназа. Тогда в ней служили 350 человек. Комбригом с 1984-го по 1990 годы был полковник Леонид Агапонов — первый командир.
За плечами бердских спецназовцев боевые операции в Афганистане, Карабахе, Боснии и Чечне. Именно чеченские войны стали особенно кровопролитными для бригады. В первую (1994-1996 годы) погибли 14 военнослужащих, во вторую — 37. Но в 2009 году тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков затеял военную реформу и знаменитую бердскую бригаду расформировали. Спецназ ушел из Бердска. Подробнее об этом — в ближайшее время.
На территории войсковой части 64655 остался памятник погибшим в первую чеченскую войну бердским спецназовцам. Его открыли 2 декабря 1996 года по инициативе тогдашнего комбрига полковника Леонида Полякова, когда бои и первые потери остались позади. Памятник и сейчас находится на территории заброшенной части. Общественники и ветераны боевых действий, как могут, ухаживают за священным местом. Но попасть туда с улицы не так-то просто.
Поэтому бывшие спецназовцы и не только вышли с инициативой перенести памятник погибшим в Чечне однополчанам в то место, где отдать дань их подвигу могли бы все бердчане. Например, в парк Победы. Ведь там, помимо мемориала Славы в честь павших в годы Великой Отечественной войны, установлены памятный знак пограничникам и боевые машины. Тем более, что судьба гарнизонной территории остается неизвестной и туманной (напомним, что в 2020 году на территории бригады планировали разместить исправительный центр для осужденных). И если казармы пойдут под бульдозер, не исключено, что снесут и памятник.
Как стало известно «Курьер.Среда», инициатива переноса памятника принадлежит объединенному совету общественных организаций ветеранов Афганистана, Северного Кавказа и Вооруженных сил Бердска. Но не все так просто.
- Во-первых, нужно придумать эскизный материал. А потом все будет упираться в финансы, - прокомментировал «Курьер.Среда» подполковник запаса Александр Левчик, служивший в свое время в бригаде, отметив, что хотели бы видеть памятник погибшим в Чечне «чуть ниже пограничного столба».
Он подчеркнул, что пока это только «наброски и желания»:
- Эта мысль у нас давно витает. Рано или поздно там (на территории бывшей бригады спецназа — прим. ред.) что-нибудь придумают — отдадут Бердску военный городок, например, или еще что-то. Поэтому памятник оттуда надо убирать. Ведь это память о первой чеченской войне.
Сам памятник изготовлен из красного гранита, привезенного из Казахстана. На плите высечены надпись «Вечная память и слава нашим боевым товарищам» и имена 14 погибших в первую чеченскую войну. С двух сторон от плиты на постаментах установлены бюсты Героям России капитану Игорю Лелюху и лейтенанту Дмитрию Ерофееву.
Имена погибших, высеченные на памятнике Капитан Лелюх И.В. Прапорщик Загороднев А.Н. Прапорщик Проняев С.Г. Капитан Саламов Р.Ш. Рядовой Кагарманов С.Ф. Рядовой Давлятов Р.А. Ст. прапорщик Саморуков Б.Ф. Лейтенант Ерофеев Д.В. Прапорщик Загорский А.В. Мл.сержант Казаков В.Н. Лейтенант Черненко В.В. Лейтенант Марьин А.А. Рядовой Ведяпин С.Г. Лейтенант Мельников А.С.
В группе Лелюха было трое бердчан - Александр Загороднев, Андрей Загорский и Сергей Проняев. Все они закончили Бердский электромеханический техникум. И погибли первыми в ночь на 1 января 1995 года при штурме Грозного, сообщал "Курьер.Среда". Всего с 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали в боевых действиях на территории Чечни.
По знаменательным датам в бердской бригаде спецназа всегда проходили церемонии возложения цветов. Сюда шли люди, чтобы вспомнить героев. Но сейчас памятник погибшим в чеченской войне не доступен, так как находится на закрытой территории.