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Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали

9:26:5611/3/2021
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Его разыскивали несколько дней.

Задержание. Фото: Пресс-служба УФСИН по Астраханской области.

В России МВД по Астраханской области подтвердило информацию о задержании Магомеда Алханова. Осужденный за бандитизм совершил побег из психиатрической больницы, где находился под стражей.

Ранее сообщилось, что в ходе спецоперации силовиками был задержан осужденный, который 26 октября совершил побег из-под стражи. Имя задержанного совпадает с данными одного из членов банды Басаева, которые указаны на сайте Росфинмониторинга в списке террористов.

– Задержание произошло 2 ноября, имя бежавшего – Магомед Алханов, он осужден по статьям 209, 279, 371 УК РФ, – сообщается в ведомстве.

Известно, что мужчина был задержан в одном из кафе в Трусовском районе города. Задержание произошло по наводке одного из посетителей, который узнал разыскиваемого. В операции принимали участие сотрудники УФС, УМВД, УФСИН и Росгвардии.

Алханов был задержан в июне текущего года по подозрению в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. После его побега сотрудниками было объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей за информацию о месте нахождения разыскиваемого.

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