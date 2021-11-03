Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали

В России МВД по Астраханской области подтвердило информацию о задержании Магомеда Алханова. Осужденный за бандитизм совершил побег из психиатрической больницы, где находился под стражей.
Ранее сообщилось, что в ходе спецоперации силовиками был задержан осужденный, который 26 октября совершил побег из-под стражи. Имя задержанного совпадает с данными одного из членов банды Басаева, которые указаны на сайте Росфинмониторинга в списке террористов.
– Задержание произошло 2 ноября, имя бежавшего – Магомед Алханов, он осужден по статьям 209, 279, 371 УК РФ, – сообщается в ведомстве.
Известно, что мужчина был задержан в одном из кафе в Трусовском районе города. Задержание произошло по наводке одного из посетителей, который узнал разыскиваемого. В операции принимали участие сотрудники УФС, УМВД, УФСИН и Росгвардии.
Алханов был задержан в июне текущего года по подозрению в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. После его побега сотрудниками было объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей за информацию о месте нахождения разыскиваемого.