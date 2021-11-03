В Бердске ради мусорных контейнеров хотят сократить детскую площадку на ул. Ленина. Мусор помешал горожанам и офису «Единой России»

«Нам не нужна свалка под окнами» с таким девизом выступают жители дома №44/1 по ул. Ленина в Бердске.
Как сообщила в редакцию «Курьер.Среда» одна из жильцов Людмила П., мусорные контейнеры хотят перенести под окна двух домов. Запах отходов, по предположениям людей, будет доносится до верхних этажей, да и вид из окна у горожан будет, мягко говоря, подпорчен.
- Сейчас мусорные контейнеры стоят около дома №40/1 на ул. Ленина рядом с офисом «Единая Россия». С этого дома люди написали письмо и сказали, что против того, чтобы баки у них с торца стояли. Хотят перенести к нам - на Ленина, 44/1 и к 42 дому. У нас тоже двор благоустроен, - отметила горожанка.
Кроме того, стало известно, что мусорные контейнеры будут находиться недалеко от детской площадки, что противоречит и требованию СанПиНа. Бердчан заверили, что возможно, ради размещения баков площадку для детей уменьшат либо же перенесут в другое место. Жильцы от отчаяния не знают, куда им обращаться. Письмо они уже направляли в администрацию в сентябре, но этот способ по их мнению, не возымел нужного эффекта.
Так, и.о.главы Бердска Владимир Захаров ответил жильцам дома №44/1 по ул. Ленина, что вопрос переноса контейнерной площадки с придомовой территории многоквартирного дома рассматривается Роспотребнадзором. В случае соответствия предполагаемого места для контейнеров санитарным нормам, баки будут перенесены.
Отметим, что согласно СанПиН, обязательным условием для размещения мусорных контейнеров - удаленность объекта на 20 м и больше от домов, площадок для спорта, парковых аллей, детских площадок. Если такое предписание соблюсти сложно, то предполагается уменьшение расстояния до 9 метров. При этом, площадку нельзя обустраивать дальше 100 м от дома. Число баков рассчитывается от количества проживающих и объема выбрасываемых ими ТКО.
расположения мусорных контейнеров