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В Бердске ради мусорных контейнеров хотят сократить детскую площадку на ул. Ленина. Мусор помешал горожанам и офису «Единой России»

10:26:5711/3/2021,Алина Бурова
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Вопрос переноса контейнерной площадки рассматривается Роспотребнадзором. Если баки перенесут, то они будут под окнами двух домов, что значительно подпортит горожанам вид из окна и создаст, по их мнению, экологическую проблему.

Мусорные контейнеры, как говорят местные жители, хотят перенести сюда. Фото: Предоставлено героиней

«Нам не нужна свалка под окнами» с таким девизом выступают жители дома №44/1 по ул. Ленина в Бердске.

Как сообщила в редакцию «Курьер.Среда» одна из жильцов Людмила П., мусорные контейнеры хотят перенести под окна двух домов. Запах отходов, по предположениям людей, будет доносится до верхних этажей, да и вид из окна у горожан будет, мягко говоря, подпорчен.

- Сейчас мусорные контейнеры стоят около дома №40/1 на ул. Ленина рядом с офисом «Единая Россия». С этого дома люди написали письмо и сказали, что против того, чтобы баки у них с торца стояли. Хотят перенести к нам - на Ленина, 44/1 и к 42 дому. У нас тоже двор благоустроен, - отметила горожанка.

Кроме того, стало известно, что мусорные контейнеры будут находиться недалеко от детской площадки, что противоречит и требованию СанПиНа. Бердчан заверили, что возможно, ради размещения баков площадку для детей уменьшат либо же перенесут в другое место. Жильцы от отчаяния не знают, куда им обращаться. Письмо они уже направляли в администрацию в сентябре, но этот способ по их мнению,  не возымел нужного эффекта.

Так, и.о.главы Бердска Владимир Захаров ответил жильцам дома №44/1 по ул. Ленина, что вопрос переноса контейнерной площадки с придомовой территории многоквартирного дома рассматривается Роспотребнадзором. В случае соответствия предполагаемого места для контейнеров санитарным нормам, баки будут перенесены.

Отметим, что согласно СанПиН, обязательным условием для размещения мусорных контейнеров - удаленность объекта на 20 м и больше от домов, площадок для спорта, парковых аллей, детских площадок. Если такое предписание соблюсти сложно, то предполагается уменьшение расстояния до 9 метров. При этом, площадку нельзя обустраивать дальше 100 м от дома. Число баков рассчитывается от количества проживающих и объема выбрасываемых ими ТКО.

Пока контейнеры находятся с торца Ленина, 40/1. Фото: Предоставлено героиней

расположения мусорных контейнеров

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Мусорные контейнеры должны стоять с торца?

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