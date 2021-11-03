В Тверской области дети, играя, подожгли дом. Заживо сгорели три человека

В Конаково двое детей: 11-летний Миша и 13-летний Олег играли в доме, который находится по улице Жилкооператива. Дети нашли аэрозольный баллон и решили его поджечь. После чего двое парней бросили загоревшуюся вещь в деревянный дом. Помещение загорелось за несколько минут.
На место прибыли сотрудники пожарной охраны, спасатели потушили огонь и пробрались в дом, где были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Пострадавшие погибли в огне. После чего были найдены и школьники, которые сообщили, что подожгли дом случайно. В территориальном СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство».