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В Екатеринбурге подписчики требуют деньги с якобы изнасилованной студентки, которые собирали ей на адвоката

9:58:5911/3/2021
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Она спокойно шла за "насильником" и ела мороженое.

Деньги на адвокатов. Фото: Pixabay.com

В Екатеринбурге юзеры требует вернуть деньги, которые были переведены девушке, заявлявшей, что она стала жертвой изнасилования. Девушка успела собрать около 300 тыс. рублей на адвокатов и перестала выходить на связь.

Алина собирала денежные средства на адвокатов. Однако сейчас в комментариях россияне пишут, что переводили по 10-15 тыс. рублей. Также пользователи требуют возбуждения уголовного дела за мошенничество и ложный донос. А кто-то даже собирается создать инициативную группу и написать коллективное заявление в отделение полиции, пишет портал Ura.ru.

Также со страницы девушки исчезли публикации, в которых она заявляла об изнасиловании. Такой ход связан с тем, что в сети появились видеозаписи с камер наблюдения отеля. На них девушка есть мороженное, пока молодой человек расплачивается за номер в отеле.

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