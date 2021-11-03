В Екатеринбурге подписчики требуют деньги с якобы изнасилованной студентки, которые собирали ей на адвоката

В Екатеринбурге юзеры требует вернуть деньги, которые были переведены девушке, заявлявшей, что она стала жертвой изнасилования. Девушка успела собрать около 300 тыс. рублей на адвокатов и перестала выходить на связь.
Алина собирала денежные средства на адвокатов. Однако сейчас в комментариях россияне пишут, что переводили по 10-15 тыс. рублей. Также пользователи требуют возбуждения уголовного дела за мошенничество и ложный донос. А кто-то даже собирается создать инициативную группу и написать коллективное заявление в отделение полиции, пишет портал Ura.ru.
Также со страницы девушки исчезли публикации, в которых она заявляла об изнасиловании. Такой ход связан с тем, что в сети появились видеозаписи с камер наблюдения отеля. На них девушка есть мороженное, пока молодой человек расплачивается за номер в отеле.