В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Как и где подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет? Кто знает, скажите, пожалуйста.
Кто знает, скажите, пожалуйста.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Как и где подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет? Кто знает, скажите, пожалуйста.
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