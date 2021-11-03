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03.11
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Как и где подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет?

9:39:3311/3/2021
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Кто знает, скажите, пожалуйста.

экзамен
Россиянин желает сдать ЕГЭ. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Как и где подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет? Кто знает, скажите, пожалуйста.

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егэвыпускникгде сдать
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