В Китае новый всплеск заболеваемости коронавирусом — 93 новых случая

За сутки 2 ноября в стране обнаружено 93 новых случаев заражения. При этом большая часть новых случаев ковида выявлена в городе Хэйхэ, что в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Этот населенный пункт отделен от российского Благовещенска только рекой Амур.
Новая волна заражений в Китае началась с 17 октября, всего за этот период было зафиксировано в 17 провинциях и районах более 500 инфицированных, 426 — в северных и северо-восточных провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.
1 ноября в стране обнаружено 54 новых случаев заражений, 31 октября — 59, 30 октября — 48, что говорит о росте.
С самого начала пандемии в Китае зарегистрировано почти 100 тысяч зараженных, при этом смертельным исходом завершилось заражение у 4,6 тысяч человек, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны.
Первые случаи заражения ковидом были зафиксированы в Китае в начале зимы 2019 года. Тогда в мире еще не понимали, чем обернется новый вирус для всех стран и их экономик.