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В Китае новый всплеск заболеваемости коронавирусом — 93 новых случая

10:55:2011/3/2021
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35 заразившихся из одного города — Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

В Китае начался новый рост заражений. Фото: Picryl

За сутки 2 ноября в стране обнаружено 93 новых случаев заражения. При этом большая часть новых случаев ковида выявлена в городе Хэйхэ, что в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Этот населенный пункт отделен от российского Благовещенска только рекой Амур.

Новая волна заражений в Китае началась с 17 октября, всего за этот период было зафиксировано в 17 провинциях и районах более 500 инфицированных, 426 — в северных и северо-восточных провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

1 ноября в стране обнаружено 54 новых случаев заражений, 31 октября — 59, 30 октября — 48, что говорит о росте.

С самого начала пандемии в Китае зарегистрировано почти 100 тысяч зараженных, при этом смертельным исходом завершилось заражение у 4,6 тысяч человек, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны.

Первые случаи заражения ковидом были зафиксированы в Китае в начале зимы 2019 года. Тогда в мире еще не понимали, чем обернется новый вирус для всех стран и их экономик.

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коронавирусзараженияновый всплеск
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