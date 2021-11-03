В Москве разыграли еще две квартиры среди привитых жителей

В Москве провели розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19 граждан с 25 по 31 октября. Такое сообщение появилось на официальном сайте правительства столицы.
Уточняется, что в розыгрыше принимали участие москвичи, которые прошли первый компонент вакцинации от коронавируса, либо поставили повторную прививку в период с 25 по 31 октября. Планировалось, что розыгрыш проведут в прямом эфире телеканала Москва-24. В нем принимают участие только лица достигшие 18-летнего возраста.
Первую квартиру среди жителей столицы разыграли 27 октября, всего будет вручено 10 квартир. Розыгрыши проводятся каждую среду в течение пяти недель.А по России с 1 сентября по 1 декабря проходят розыгрыши денежных средств в размере 100 тыс. рублей. Всего такие призы получат тысяча человек. О результатах можно будет узнать на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.