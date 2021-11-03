Гороскоп на Новолуние в Скорпионе 4-5 ноября 2021 года для каждого знака подробно

Ваше Новолуние в гороскопе Скорпиона здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака, начиная с 4 ноября 2021 года.
Мы начинаем ноябрь в Скорпионе, который начался 23 октября и закончится 21 ноября, когда Стрелец вступит во владение. Новолуние в Скорпионе в этом месяце - это то время, когда мы приходим к соглашению с тем, что мы сделали за последний год, пишет Your Tango.
В то время как новолуния в декабре вселяют надежду и надежду на наступающий год, ноябрь - это месяц, когда мы размышляем.
Мы будем грустить из-за всего, чего не достигли, и все будем радоваться всему, что мы сделали. Это время, когда мы осознаем определенные потребности - нам нужно принимать, учиться, расти, меняться и пробовать.
Это также время для крайностей: некоторые люди впадают в отчаяние примерно в это время года, в то время как другие оседлают волну блаженства, которая приходит с идеей, что все концовки включают в себя новые начинания.
У нас есть Меркурий в Весах на вершине Новолуния, он приносит нам стиль и изящество речи, движется через Скорпиона , что приводит нас к сосредоточенности и страсти.
Венера будет транзитом по Стрельцу, который может приблизить нас к нашим близким, и прямо перед тем, как Венера станет ретроградной, она перейдет в Козерога, что даст нам очень трезвое представление о том, что происходит в наших отношениях, и о том, как улучшить их. их.
Лунное затмение должно произойти 19-го числа , что очень своевременно, потому что многим из нас нужно будет больше узнать о нашем пути и цели, и это лунное время должно быть в этом очень полезно.
Чем ближе мы подойдем к Стрельцу, тем креативнее и выразительнее мы станем. Если бы существовал необычный способ описать ноябрь, он был бы «вдумчивым и прогрессивным».
Гороскоп на Новолуние в Скорпионе для всех знаков зодиака на 4 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Что вы заметите больше всего в ноябре, так это то, что ваша личная жизнь, кажется, развивается очень многообещающе. То, чего вы не ожидали, вот-вот произойдет, и это потому, что ваша планета Марс постоянно влияет на вашу романтическую карту.
Ваша потребность быть с кем-то будет удовлетворена, и у вас возникнет соблазн потратить все свои деньги на этого человека, потому что осыпание его подарками делает вас счастливыми. Однако вы должны следить за тем, чтобы не тратить слишком много денег, потому что ваш финансовый отчет в настоящее время немного шаткий. В профессиональном плане большое внимание будет уделяться вашим достижениям. Лунное затмение 19-го числа должно принести вам финансовую удачу.
Телец (20 апреля - 20 мая)Ноябрь - не время дуться, даже если может показаться, что все вокруг делают именно это. Что вам нужно, так это успех на рабочем месте. Если вы амбициозны, вы увидите, как большие возможности откроются для вас во время Новолуния, 4-го числа.
Это также время для формирования и развития отношений. В это время у Тельцов происходит помолвка, поскольку основное внимание уделяется целеустремленности и долгосрочному планированию. Что наиболее ясно прояснилось в этом месяце во время Новолуния, так это то, что вам пора сказать то, что вы имеете в виду, и пойти за своей мечтой.
Это прекрасное время для вас, чтобы начать новую карьеру, и вы хорошо подойдете в любой области искусства, особенно в СМИ или на телевидении. Писатели-Тельцы преуспевают в этот период. Всегда не теряйте надежды; подайте пример позитивности, чтобы обидчики могли последовать вашему примеру.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Самое важное для вас в этом месяце и в Новолуние в Скорпионе - это подвести итоги своего здоровья, Близнецы. В прошлом году вы слишком много переживали за этот год - это сказалось, и это скажется на вашем здоровье, если вы не возьмете себя в руки. Хорошая новость в том, что Марс усердно работает, чтобы заставить вас усердно работать.
Если вы чувствуете, что мир игнорирует вас, вы заметите изменения примерно во время Лунного затмения 19-го числа, когда внезапно начнутся работа и карьера. Это также время, когда начнут расти деньги. поток.
В любви с тобой все в порядке - здесь нет проблем, когда речь идет о любви или романтике. Ваш главный интерес на этом этапе - попытаться снизить уровень стресса и не заниматься какими-либо проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть. Помните, что стресс здесь убийца - пришло время избавиться от беспокойства и освободить место для ясности и легкости, которых вы заслуживаете.
Рак (21 июня - 22 июля)То, что вы можете увидеть в этом ноябре, - это предприятие, то есть вам и кому-то еще будет предложена очень хорошая возможность, где, если вы решите собраться с мыслями, вы можете заработать неплохие деньги.
В финансовом отношении это в целом отличный месяц для вас. Это также плодотворно с точки зрения расширения - если вы хотите привести ребенка в свою семью, сейчас хорошее время для начала.
Если вы одиноки и ищете - вы найдете кого-нибудь - но не просто какого-нибудь старого человека, этот будет «единственным». Если вы уже являетесь партнером, ожидайте, что страсти возрастут.
В ноябре ваши связи с теми, кого вы любите, укрепятся. Изменения начинают проявляться как процветание 19 ноября, во время Лунного затмения, и ваша интуиция, без сомнения, отключится! Доверяйте своей интуиции и позвольте сердцу подсказать вам, каким должен быть ваш следующий шаг.
Лев (23 июля - 22 августа)Вы можете потратить немного времени на размышления в течение первой недели, и печаль, которую вы можете испытать, послужит вдохновением для того, чтобы ее преодолеть. Вы отказываетесь оставаться в темном месте и благодаря своим навыкам самосохранения сможете сделать ноябрь одновременно счастливым и волнующим.
Работа идет Льву хорошо, особенно если вы очень амбициозны; есть возможности, которые ждут, когда вы схватите, и вы должны схватить. Меркурий в Весах дает вам дар уравновешенного общения, и ваши отношения, вероятно, можно разрешить с помощью добрых и сострадательных разговоров.
В этом вас тоже поддерживает Венера. Одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это лень и идея использовать слишком много преимуществ на работе; не думайте, что вам сойдет с рук все, что угодно - глаза прикованы к вам. Позвольте им увидеть вашу самоотдачу, а не ваше расслабленное отношение.
Дева (23 августа - 22 сентября)В профессиональном плане Новолуние в этом месяце приносит Деве большие преимущества. Убедитесь, что вы открыты для возможностей на работе. Это также может означать другой вид работы или совсем другую работу. Новолуние 4-го числа может побудить вас путешествовать или планировать поездку, в то время как Венера подарит вам чувство безопасности и защищенности 5-го числа.
Романтика - это кокетливое развлечение и хорошее времяпрепровождение со всем этим. Когда наступят тяжелые времена, вы, вероятно, не сможете увидеть обратную сторону, потому что ноябрь обещает вам очень счастливые перспективы. Примечательно лунное затмение 19-го числа, которое может изменить ваше отношение ко многим вещам. Ожидайте чего-то грандиозного, поскольку ваши интересы будут изменяться и расти. Это отличный месяц для начала нового исследования.
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы обнаружите, что ваша концентрация на высшем уровне в течение этого месяца во время Новолуния, Весов. То, на чем вы сосредоточены, не только улучшит ваш собственный опыт, но и вызовет интерес у других. Это может быть романтика или бизнес, а может быть и то, и другое.
В середине ноября ваша личная жизнь может неожиданно измениться, и это может означать беременность или предложение руки и сердца; это хорошо. Вы увидите, что в течение этого месяца вы можете справиться с большим, чем вы когда-либо думали, и это не обременительно.
Вы очень храбрая и отважная душа, и в течение этого месяца вы не увидите ничего, как вызов, с которым вы не можете справиться. Вы здоровы и справляетесь с поставленной перед вами задачей. Ваша семейная жизнь будет процветать.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)В этом сезоне вы почувствуете себя лучше. Как Скорпион, вы знаете, каково это контролировать, и вам это нравится. Чего люди не понимают в Скорпионах, так это того, что этот аспект, эта потребность в контроле часто бывает ради счастья других.
Ваша семейная жизнь будет счастливой во время этого Новолуния, и в вашем направлении будет течь столько любви. С Марсом в вашей карте вы будете уверенно летать высоко, и это откроет перед вами ворота возможностей. Бизнес должен быть на рекордно высоком уровне, и вы должны увидеть много прибыльных возможностей, особенно тех, которые действительно вдохновляют и стимулируют ваши творческие способности. Ожидайте большой энергии и счастливых дней.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Стрельцы, рожденные в ноябре, всегда довольны существованием этого Новолуния - в числе 11 есть что-то, что приносит радость тем, кто родился во второй половине этого месяца. Чего вы можете ожидать, так это большой популярности и успехов в искусстве.
В этом месяце у вас есть прикосновение Мидаса, и это проявится в вашей работе и в продукте вашего таланта. У вас есть пиковая харизма, и она начнет проявляться примерно в 19-м, во время Лунного затмения.
Возьмите этот очаровательный путь и творите свое волшебство в искусстве - писательстве, искусстве, музыке; все в кармане, особенно в течение третьей недели. Как только сезон Стрельца наступит 22 числа, вы окажетесь в такой зоне, что никто не сможет до вас добраться. Это нормально, вы настолько наслаждаетесь своей независимостью, что проведете немного времени в одиночестве в своей творческой вселенной.
Козерог (22 декабря - 19 января)Вы только что выходите из состояния массовых расходов и, скорее всего, не хотите останавливаться на достигнутом. Вот тут-то и приходит важный урок ноября, который говорит вам остановиться. Ваш уровень энергии настолько высок, и поскольку он приближается к концу года, все, что вы хотите делать, это тратить-тратить-тратить, потому что все, что вы делали в течение всего года, это работа-работа-работа.
Попытайтесь «закрыть» это, прежде чем взорвать банк. Влюблен - тебе повезло. В вашей семье царит веселая праздничная атмосфера, и кажется, что у всех очень хорошее настроение - на весь месяц! Ожидайте, что влияние Марса приведет к вам друзей, поскольку ваша социальная жизнь станет безумной и, возможно, даже хаотичной. Ищите бывшего любовника, который может зайти в гости без предупреждения. Ой, радость!
Водолей (20 января - 18 февраля)Если здесь есть какой-нибудь знак, что вот-вот выиграет джекпот - и это не фигура речи - это вы, Водолей. Я бы не сказал, что выйди и заведи пристрастие к азартным играм, но ты определенно настроен на вселенную, когда дело доходит до получения крупных денежных выплат. Давайте назовем этот месяц просто УДАЧНЫМ, потому что он посвящен приключениям, победам, новым направлениям и творческим усилиям.
Ближе к концу месяца из-за влияния Стрельца будут моменты сильной конкуренции, но если ваша удача так хороша, как кажется, тогда соревнование просто отступит и позволит вам скатиться вверх. Это не тот месяц, чтобы уступать место кому-либо и чему-либо. Имея такое большое значение для вас, вы были бы умны, чтобы воспользоваться каждой возможностью, которая встречается на вашем пути.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Это месяц, когда вы смотрите на вещи в перспективе. Вы будете выяснять, что важно, а что нужно оставить. Приоритеты будут включать ваше здоровье - ваше психическое здоровье и вашу семейную жизнь.
Сейчас конец года, и вы хотите понизить его, и это очень полезная идея для вас. Исцеление в порядке, будь то физическое или эмоциональное. Энергия Скорпиона может держать вас на пределе в течение недели или двух, но вскоре это будет смягчено прохладной душевной энергией Стрельца, 22 числа.
Вы будете думать и планировать поездку - скорее всего, за границу. Ожидайте, что вас будут благодарить за ваш вклад в работу, и знайте, что у вас крепкие дружеские отношения. Кроме того, у старых друзей и возлюбленных есть возможность связаться в течение этого месяца, поэтому ожидайте слов от людей, с которыми вы давно не разговаривали. Если чувствуете себя творчески - дайте волю всему.