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03.11
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В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной больницы

10:23:3511/3/2021
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Причиной такого поступка могла стать смерть одной из пациенток.

Вооруженное нападение совершено на ковидный госпиталь. Фото: Следственный комитет.

В Свердловской области в поселке Новоасбест мужчина напал на больницу. Сначала злоумышленник приехал в больницу №1 с ножом, проник в здание через дверь и напал на женщину-медика. После нападавший скрылся.

Также вчера вечером мужчина явился на территорию больницы, но внутрь попасть ему не удалось. Он открыл огонь из ружья по окнам больницы и автомобилю одного из врачей. После чего подозреваемый снова скрылся.

Нападавшего ищут сотрудники правоохранительный органов. Сообщается, что причиной нападения могла стать смерть одной из пациенток больницы.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Астрахани задержали сбежавшего из психиатрической больницы Магомеда Алханова. Там мужчина находился под стражей. Он был осужден по подозрению в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.

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