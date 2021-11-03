В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо в самолете, простоявшем в аэропорту семь часов

В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо на борту самолета, который задержали на семь часов. Борт стоял, потому что на взлетную полосу приземлялись рейсы, летевшие в Москву из-за столичных туманов.
Сообщается, что рейс направлялся в Москву из Краснодара. А пассажиров продержали на борту порядка восьми часов без питья и питания. В пресс-службе авиакомпании заявили, что для улучшения состояния здоровья ребенка, были предоставлены кислородные маски, пишет портал РИА Новости.
– После сообщения о том, что ребенку стало плохо, сотрудниками аэропорта был подогнан трап. Пациент уже передан врачам, которые оказывает ему первую медицинскую помощь, – сообщили представители авиакомпании.