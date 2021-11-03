Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо в самолете, простоявшем в аэропорту семь часов

10:41:5711/3/2021
0

Ребенок уже передан медицинским специалистам.

Ребенку оказали первую помощь. Фото: Pixabay.com

В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо на борту самолета, который задержали на семь часов. Борт стоял, потому что на взлетную полосу приземлялись рейсы, летевшие в Москву из-за столичных туманов.

Сообщается, что рейс направлялся в Москву из Краснодара. А пассажиров продержали на борту порядка восьми часов без питья и питания. В пресс-службе авиакомпании заявили, что для улучшения состояния здоровья ребенка, были предоставлены кислородные маски, пишет портал РИА Новости.

– После сообщения о том, что ребенку стало плохо, сотрудниками аэропорта был подогнан трап. Пациент уже передан врачам, которые оказывает ему первую медицинскую помощь, – сообщили представители авиакомпании.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокздоровьеврачисамолетСкорая помощь.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Задержка самолета оправдывает состояние ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо в самолете, простоявшем в аэропорту семь часов
10:41:57 11/3/2021
В Нижнем Новгороде ребенку стало плохо в самолете, простоявшем в аэропорту семь часов
БердскВ Бердске ради мусорных контейнеров хотят сократить детскую площадку на ул. Ленина. Мусор помешал горожанам и офису «Единой России»
10:26:57 11/3/2021
В Бердске ради мусорных контейнеров хотят сократить детскую площадку на ул. Ленина. Мусор помешал горожанам и офису «Единой России»
В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной больницы
10:23:35 11/3/2021
В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной больницы
В Москве разыграли еще две квартиры среди привитых жителей
10:10:27 11/3/2021
В Москве разыграли еще две квартиры среди привитых жителей
В Екатеринбурге подписчики требуют деньги с якобы изнасилованной студентки, которые собирали ей на адвоката
9:58:59 11/3/2021
В Екатеринбурге подписчики требуют деньги с якобы изнасилованной студентки, которые собирали ей на адвоката
Гороскоп на Новолуние в Скорпионе 4-5 ноября 2021 года для каждого знака подробно
9:48:55 11/3/2021
Гороскоп на Новолуние в Скорпионе 4-5 ноября 2021 года для каждого знака подробно
В Тверской области дети, играя, подожгли дом. Заживо сгорели три человека
9:34:50 11/3/2021
В Тверской области дети, играя, подожгли дом. Заживо сгорели три человека
Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали
9:26:56 11/3/2021
Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали
В Минобрнауки одобрили удаленную работу вузов после 7 ноября
9:17:19 11/3/2021
В Минобрнауки одобрили удаленную работу вузов после 7 ноября
Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
9:00:29 11/3/2021
Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне