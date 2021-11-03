Свежие открытки с Днем народного единства 4 ноября для вех патриотов любимого Отечества

Россия всех объединяет,
Народов много в ней живет.
С единством вас мы поздравляем,
Что празднует родной народ!
Желаем радостью делиться
И мудростью на благо всех.
Пусть счастье с каждым приключится,
И ждет удача и успех!
Единство — это мощь и сила,
А это много для страны.
Так пусть же все будут едины,
Все счастливы и все равны!
В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!
Мы за одно и мы едины,
Мы прославляем мир и лад,
Мы вместе, мы непобедимы,
И нет для нас пути назад!
Давайте будем мы едины, И уважать друг друга будем, Ведь вместе мы непобедимы, Мы все равны на свете, люди!
Пусть все народы наши дружат
И вместе счастливо живут!
Пусть наполняют наши души
Любовь, добро, мир и уют!
Источник: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок