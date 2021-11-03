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Свежие открытки с Днем народного единства 4 ноября для вех патриотов любимого Отечества

1:15:5811/3/2021,Поздравляем!
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День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

День народного единства

Россия всех объединяет,
Народов много в ней живет.
С единством вас мы поздравляем,
Что празднует родной народ!

Желаем радостью делиться
И мудростью на благо всех.
Пусть счастье с каждым приключится,
И ждет удача и успех!

Единство — это мощь и сила,
А это много для страны.
Так пусть же все будут едины,
Все счастливы и все равны!

День народного единства

В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!

Мы за одно и мы едины,
Мы прославляем мир и лад,
Мы вместе, мы непобедимы,
И нет для нас пути назад!

День народного единства

Давайте будем мы едины, И уважать друг друга будем, Ведь вместе мы непобедимы, Мы все равны на свете, люди!

Пусть все народы наши дружат
И вместе счастливо живут!
Пусть наполняют наши души
Любовь, добро, мир и уют!

Источник: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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