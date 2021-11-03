Второй регион в России объявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября 2021

Томская область стала вторым регионом, в котором будут продлены нерабочие дни. Власти Республики Коми, Амурской и Ульяновской областей также могут продлить ограничения, окончательное решение еще не принято, но в субъектах обстановка достаточно напряженная.
О решении томского губернатора Сергея Жвачкина стало известно из сообщения пресс-службы региональной администрации.
Как сообщил Жвачкин, в Томской области сложилась напряженная обстановка, в связи с чем в регионе продлеваются нерабочие дни. Каникулы у школьников станут длиннее на неделю, их родители проведут время вместе с ними. Таким образом может прерваться цепочка заражений, - пояснил губернатор.
Теперь в Томской области все граждане старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, будут сидеть на домашнем режиме. Первым регионом, продлившим нерабочие дни стала Новгородская область.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что в России с 30 октября по 7 ноября российский президент Владимир Путин ввел нерабочие дни. При этом он пояснил, что региональные власти могут их продлевать в зависимости от ситуации на местах.