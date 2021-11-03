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В Новокузнецке 12-летний мальчик попытался «сбыть» свою 9-летнюю сестру на портале объявлений как «товар плохого «качества»

11:12:3711/3/2021
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Брат указал в описании «товара», что девочка не хочет слушаться, много ест и не знает школьную программу за первый класс.

Мальчик выставил сестру на продажу. Фото: PxHere

В Новокузнецке полиция пришла в дом по объявлению. Оказалось, что 12-летний мальчик выставил на продажу собственную сестру и разместил объявление на местном портале.

Сообщается, что «товар» за который даже не надо было платить, не очень хорошего «качества». 9-летняя девочка была охарактеризована как вредная, любящая покушать, и не знающая школьную программу за первый класс.

В стоимости товара на сайте объявлений было указано - «отдам даром». Старания старшего брата по воспитанию сестры не были оценены по достоинству. Сотрудники правоохранительных органов провели с подростком беседу. Он сказал, что просто хотел напугать сестру, чтобы она лучше училась.

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