В Новокузнецке 12-летний мальчик попытался «сбыть» свою 9-летнюю сестру на портале объявлений как «товар плохого «качества»

В Новокузнецке полиция пришла в дом по объявлению. Оказалось, что 12-летний мальчик выставил на продажу собственную сестру и разместил объявление на местном портале.
Сообщается, что «товар» за который даже не надо было платить, не очень хорошего «качества». 9-летняя девочка была охарактеризована как вредная, любящая покушать, и не знающая школьную программу за первый класс.
В стоимости товара на сайте объявлений было указано - «отдам даром». Старания старшего брата по воспитанию сестры не были оценены по достоинству. Сотрудники правоохранительных органов провели с подростком беседу. Он сказал, что просто хотел напугать сестру, чтобы она лучше училась.