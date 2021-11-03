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В Новосибирской области подорожал бензин в начале ноября

11:03:5211/3/2021
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Увеличение потребительских цен произошло почти на все марки бензина и дизельное топливо.

Бензин вырос в цене в последнюю неделю октября 2021. Фото: Рixabay.com

Новосибирскстат в среду сообщил о динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 25 октября по 1 ноября 2021 года.

По данным статистического ведомства, на минувшей неделе в регионе зарегистрировали повышение стоимости дизельного топлива на 0,9%, на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-98 на 0,1%. На бензин марки АИ-95 отмечено снижение цен на 0,1%.

На АЗС в Новосибирской области бензин марки АИ-92 продавали по цене от 43,99 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 46,95 до 49,95, АИ-98 – от 51,30 до 59,65, дизтопливо – от 49,99 до 56,35 рубля за 1 литр.

Отмечается, что на той же неделе в 2020 году стоимость автомобильного топлива не менялась.

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бензиндизельное топливоснижение ценповышение стоимости
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